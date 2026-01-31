Популярни
Гигант отказа Оборище за половин час

  • 31 яну 2026 | 16:59
  • 524
  • 0
Гигант отказа Оборище за половин час

Гигант (Съединение) надигра като гост Оборище (Панагюрище) с 4:1 в приятелска среща. Селекцията на Васил Стефанов премахна интригата за малко повече от половин час през първото полувреме. Здравко Жилов даде тон за изразителния успех с гол в 5-ата минута. След още толкова време, Венцислав Гюзелев удвои. Аурел Мусай направи резултата категоричен в 30-ата минута. В 37-ата, Жилов се разписа за втори път. Още положение създадоха гостите. За Гигант играха всички футболисти попаднали в групата за контролата. Домакините реализираха почетно попадение в началото на втората част.

