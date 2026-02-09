Популярни
Тревога в Гигант

  • 9 фев 2026 | 08:00
Тревога в Гигант

Един от основните футболисти на Гигант (Съединение) – Агоп Кочиян, е с контузия. Травмата не му позволи да вземе участие в последната контрола срещу Атлетик (Куклен), спечелена с категоричното 4:1. Надеждите на треньорския щаб са Кочиян да се възстанови максимално бързо, за да може да бъде на разположение за наближаващите двубои от първенството в Югоизточната Трета лига.

Гигант срази Атлетик

В първия пролетен кръг, който е следващия уикенд, тимът от Съединение гостува на дублиращия отбор на Локомотив (Пловдив).

Снимка: ofkgigant.com

