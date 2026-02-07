Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) изрева от съдиите след дербито с Черно море

Спартак (Варна) изрева от съдиите след дербито с Черно море

  • 7 фев 2026 | 19:37
  • 5598
  • 8

Ръководството на Спартак (Варна) излезе с позиция на официалната страница на клуба във "Фейсбук". "Соколите" недоволстват относно съдийските решения по време на днешното градско дерби срещу Черно море, завършило 0:0.

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Публикуваме написаното от варненския клуб без редакторска намеса:

"Позиция на ФК Спартак Варна относно съдийските решения и използването на ВАР в дербито срещу Черно море. Ръководството на ФК Спартак Варна заявява своята категорична позиция във връзка със съдийството по време на двубоя срещу Черно море, и по-специално относно намесата на системата ВАР при ситуацията, довела до директен червен картон за наш състезател през първото полувреме.

Според нашата оценка конкретният игрови момент не покрива критериите за спиране на очевидна голова възможност. От телевизионните повторения се вижда, че защитникът ни първо играе с топката и действията му са част от естествено развитие на ситуацията в рамките на правилата на играта.

Въпреки това, ВАР съдията Владимир Вълков се намеси и привика главния арбитър Радослав Гидженов на монитора, което според нас не отговаря на изискванията на ВАР протокола и принципа за „явна и очевидна грешка“.Подобна намеса повлия пряко върху хода и крайния резултат на срещата.

Считаме, че подобна интервенция следва да бъде прилагана единствено при безспорна и ясно доказуема грешка, каквато в случая според нас не е налице.

Не можем да подминем и факта, че в рамките на последните няколко издания на варненското дерби се наблюдава повторяемост на сходни ситуации, при които наш отбор остава с намален състав още в ранна фаза на мача. Подобна тенденция поражда сериозни въпроси и напрежение сред спортната общественост.

ФК „Спартак“ Варна вярва, че:

- принципите на честната игра трябва да бъдат водещи във всяко съдийско решение
- доверието в съдийството се гради чрез последователност и еднакъв критерий към всички отбори
- използването на ВАР следва да бъде прецизно, балансирано и в пълно съответствие с установените протоколи

Обръщаме внимание и на обстоятелството, че от От сезон 2025/2026 Владимир Вълков от Пловдив не е действащ съдия на терен, а е единствения в новосформираната ранглиста на ВАР.

Неговият последен двубой в кариерата бе 1 юни 2025 г. в Разград между Лудогорец и Арда.Призоваваме компетентните органи към БФС да извършат задълбочен професионален анализ на разглежданата ситуация и да гарантират по-голяма яснота и последователност при прилагането на ВАР в мачовете от първенството.

ФК „Спартак“ Варна ще продължи да защитава принципите на честната игра и прозрачността в българския футбол — в интерес на своите привърженици и на спортната общност като цяло.

Ръководството на ФК Спартак Варна".

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 62338
  • 158
Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 91067
  • 425
Капитанът на Черно море минава прегледи

Капитанът на Черно море минава прегледи

  • 7 фев 2026 | 16:17
  • 1066
  • 1
Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

Созопол елиминира Загорец за купата на АФЛ

  • 7 фев 2026 | 16:06
  • 824
  • 0
Локо (Мездра) удари лошо Бдин

Локо (Мездра) удари лошо Бдин

  • 7 фев 2026 | 15:55
  • 996
  • 2
Ботев (Ихтиман) бие в Разлог

Ботев (Ихтиман) бие в Разлог

  • 7 фев 2026 | 15:48
  • 641
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 91067
  • 425
Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

  • 7 фев 2026 | 19:16
  • 22677
  • 122
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 62338
  • 158
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 17454
  • 15
Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

  • 7 фев 2026 | 19:11
  • 16054
  • 30