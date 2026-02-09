Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Спартак (Варна) олекна с близо 10 000 евро след варненското дерби, БФС прибра над 20 бона от наказания

Спартак (Варна) олекна с близо 10 000 евро след варненското дерби, БФС прибра над 20 бона от наказания

  • 9 фев 2026 | 17:06
  • 1216
  • 4

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след 20-ия кръг на efbet Лига. Най-тежката глоба отнася Спартак (Варна), който ще трябва да заплати 9867,94 евро и да възстанови щетите по стадион “Тича”. Черно море е наказан с 1687,26 евро след варненското дерби. ЦСКА също отнася немалка глоба в размер на 2454,21 евро, а Арда е глобен заради “уронване на престижа и нарушаване честта и достойнството на съдия в медиите” с 3067,75 евро. Така в касата на БФС постъпват 20 911,85 евро след този кръг. Глобата на Арда обаче подлежи на обжалване.

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

Ето всички наказания от кръга:

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на фойерверки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Й от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.  

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За изстреляни ракети, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2045.17 евро.

За хвърлени предмети опасни за здравето, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 3 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1533.88 евро.

За хвърлени предмети довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ФК „Спартак” гр. Варна да възстанови щетите на стадион „Тича” гр. Варна съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва  ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 255.65 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/, ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.          

Подлежащо на обжалване

По сезиране на СК за уронване престижа и нарушаване честта и достойнството на съдия в медиите на основание чл. 37, ал.1, т.17, ал.2, б. В от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Арда" гр. Кърджали с имуществена санкция в размер на 3067.75 евро.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сектор "Г": Излизаме срещу изкуственото отборче

Сектор "Г": Излизаме срещу изкуственото отборче

  • 9 фев 2026 | 15:46
  • 7898
  • 49
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 31285
  • 36
За бъдещето на децата: ФК Национал и ФК Академия Мургаш подписаха договор за сътрудничество

За бъдещето на децата: ФК Национал и ФК Академия Мургаш подписаха договор за сътрудничество

  • 9 фев 2026 | 13:53
  • 724
  • 1
Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

Бивш вратар на Спартак (Вн) се завърна в Австралия

  • 9 фев 2026 | 13:47
  • 1497
  • 1
Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

Марек завърши зимната селекция с последни две нови попълнения

  • 9 фев 2026 | 13:18
  • 1390
  • 1
Клубове от Западна Европа поглеждат към Бурас

Клубове от Западна Европа поглеждат към Бурас

  • 9 фев 2026 | 12:19
  • 3613
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 3324
  • 22
Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 31285
  • 36
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 9071
  • 24
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 58089
  • 106
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 4642
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 15660
  • 5