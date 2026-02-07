Гьоко Хаджиевски: Днес показахме, че имаме сърце

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски похвали тима си след нулевото равенство с Черно море. В мача „соколите“ играха с човек по-малко след червен картон на Мартин Георгиев в 16-ата минута.

„Можехме повече и искахме повече, но с червен картон от 15-ата минута е нормално. Трябва да сме доволни от точката. Черно море е успешен отбор и го бяхме разузнали детайлно. Уважение към Илиан Илиев като треньор и към отбора, но днес показахме, че имаме сърце. Много хора не знаеха с какъв състав ще излезем, защото имаме много нови. Изградихме лице на отбора. Мартин Георгиев е национал на България и искаме да даваме повече шанс на тях. Той нямаше късмет в ситуацията с червения картон. Не променихме нищо и при десетима души. Не извадихме нападател, а останахме така на терена. Докато трансферният прозорец е отворен, винаги сме отворени за нови играчи. Взехме 12 нови. Отборът ни може да бъде още по-добър. Лятото нямахме време, а сега имахме повече възможност за подготовка.

Снимки: Startphoto