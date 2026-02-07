Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Гьоко Хаджиевски: Днес показахме, че имаме сърце

Гьоко Хаджиевски: Днес показахме, че имаме сърце

  • 7 фев 2026 | 14:44
  • 490
  • 0

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски похвали тима си след нулевото равенство с Черно море. В мача „соколите“ играха с човек по-малко след червен картон на Мартин Георгиев в 16-ата минута.

„Можехме повече и искахме повече, но с червен картон от 15-ата минута е нормално. Трябва да сме доволни от точката. Черно море е успешен отбор и го бяхме разузнали детайлно. Уважение към Илиан Илиев като треньор и към отбора, но днес показахме, че имаме сърце. Много хора не знаеха с какъв състав ще излезем, защото имаме много нови. Изградихме лице на отбора. Мартин Георгиев е национал на България и искаме да даваме повече шанс на тях. Той нямаше късмет в ситуацията с червения картон. Не променихме нищо и при десетима души. Не извадихме нападател, а останахме така на терена. Докато трансферният прозорец е отворен, винаги сме отворени за нови играчи. Взехме 12 нови. Отборът ни може да бъде още по-добър. Лятото нямахме време, а сега имахме повече възможност за подготовка.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Инспектираха стадиона в "Надежда"

Инспектираха стадиона в "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 09:18
  • 1855
  • 6
Илиан Илиев: За дербито мислихме още от започването на подготовката

Илиан Илиев: За дербито мислихме още от започването на подготовката

  • 7 фев 2026 | 09:11
  • 1111
  • 0
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 12847
  • 59
Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 07:45
  • 6487
  • 22
Варна се тресе! Дербито е тук!

Варна се тресе! Дербито е тук!

  • 7 фев 2026 | 07:30
  • 4007
  • 9
Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

  • 7 фев 2026 | 03:37
  • 10536
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) 1:0 Лудогорец, феноменален гол на Делев, греда на Чочев

Локомотив (София) 1:0 Лудогорец, феноменален гол на Делев, греда на Чочев

  • 7 фев 2026 | 15:15
  • 9808
  • 14
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 19648
  • 94
Ман Юнайтед 1:0 Тотнъм, червен картон за "шпорите", Мбемо откри резултата

Ман Юнайтед 1:0 Тотнъм, червен картон за "шпорите", Мбемо откри резултата

  • 7 фев 2026 | 14:29
  • 5047
  • 7
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 12847
  • 59
Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 10:15
  • 4720
  • 4
Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

  • 7 фев 2026 | 08:32
  • 9096
  • 2