Оливър Беарман обяви, че е готов да кара за Ферари

  • 9 фев 2026 | 13:50
  • 247
  • 0

Оливър Беарман е сочен за бъдещ пилот на Ферари, след като от няколко години е част от тяхната програма във Формула 1, а през 2025 записа силен дебютен сезон с Хаас, като събра повече точки от по-опитния си съотборник Естебан Окон.

Британецът, който от четири години е в академията на италианския отбор, направи своя дебют във Формула 1 за Скудерията по време на надпреварата за Голямата награда на Саудитска Арабия през 2024, като замести Карлос Сайнц. Беарман кара впечатляващо в първия си старт за Ферари, завърши 7-и и това му помогна да си осигури титулярно място в Хаас за 2025.

20-годишният пилот демонстрира сериозен потенциал през дебютния си сезон, като се отличи със серия от пет поредни завършвания в зоната на точките в края на кампанията – най-дългата такава серия в историята на тима.

Смята се, че британецът е следващият в списъка за място във Ферари, а Оливър заяви, че е готов за тази стъпка.

„Аз съм във Формула 1 и трябва да вярвам в себе си - обясни Беарман пред медиите. - Вярвам, че съм готов за място във Ферари, но трябва да продължа да го доказвам."

Пилотът подчерта, че силната му форма от миналата година не се ограничава само до резултатите в зоната на точките.

„Не е като да съм имал пет или шест добри състезания, които изведнъж са променили всичко - каза той. - Лесно е да се забрави, че в средата на сезона имах серия от четири или пет 11-и места подред. Това също беше постоянство, но просто не беше достатъчно добро. Подобрихме малко представянето на колата, така че онова 11-о място се превърна в 10-о, 9-о и 8-о.

„Очевидно това беше прието по-добре от всички. Определено подобрих представянето си, особено след лятната пауза. Намерих наистина добър ритъм и инерция. Разбира се, бих казал, че съм готов.“

Снимки: Gettyimages

