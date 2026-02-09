Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

Треньорът на Интер Кристиан Киву изрази задоволство след победата с 5:0 над Сасуоло в 24-тия кръг на Серия "А", въпреки че призна за някои опасни моменти, създадени от противника. "Нерадзурите" са убедителни лидери в Италия, на 8 точки пред втория Милан, който е с мач по-малко. За младия специалист това беше поредна убедителна победа в първенството след 6:2 срещу Пиза преди две седмици и 5:0 срещу Торино в началото на сезона. Румънският наставник отбеляза развитието на отбора от момента, в който го пое през лятото. След това заяви, че той и неговите възпитаници са „отчаяни“ да успеят.

„Има развитие по отношение на нашата зрялост в разбирането на моментите от играта, устойчивостта на натиска на противника в първите минути, разбирането какво трябва да се направи и намирането на пътя към вратата. Открихме резултата при първата си възможност. Това са детайли, но важни, които правят разликата. В първите минути Сасуоло ни създаде проблеми с вертикалните пасове, но останахме в играта и разбрахме моментите. Имахме и ситуации, в които не бяхме доминиращи, но продължаваме да работим и да оставаме концентрирани, със смирение и здраво стъпили на земята. Шампионатът е все още дълъг и много отбори са в борбата. Ще видим къде ще бъдем през март-април. Отчаяно искаме да бъдем конкурентоспособни и ще го постигнем с упорит труд и желание“, заяви Киву след мача.

„Следващата стъпка напред с победи срещу големите отбори?“, прозвуча следващият въпрос на репортера, а треньорът отговори:„ На първо място, трябва да разберем, че не сме перфектни и че можем да бъдем поставени в затруднение. Осъзнавайки какво сме станали и какво искаме да бъдем, как работим, за да се подобрим, все още има място за подобрения. Понякога печелиш мачове с представянето си, друг път - не, а в друг случай губиш с по-малко добро представяне. Да продължим напред с убеждение. Шампионатът е маратон, трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как. Трябва да постигнем целта, има още много до края на сезона. Остават 14 мача, ако не се лъжа, и много точки за спечелване. Трябва да бъдем най-добрата версия на себе си, осъзнавайки, че понякога това, което показваме на терена, е достатъчно, а друг път - не. Винаги с високо вдигната глава и изправен гръб, ние сме Интер и искаме да бъдем конкурентоспособни до края на май”.

🎙️ Cristian Chivu on #Inter's chance of winning the Scudetto:



"Right now for me? Zero percent. There are still many games left and lots of points up for grabs. Many teams want the same thing we do. We will have a lot of hard work to do." @DAZN_IT pic.twitter.com/3d6Dgi2ta3 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) February 8, 2026

„Какви са шансовете ни да спечелим титлата? За мен – нулеви. Има много отбори, които преследват същата цел като нас, така че трябва да продължим да работим усилено. Интер - Ювентус? Това е мач като всеки друг, с три точки в игра. Очакванията винаги са високи, но аз вярвам в зрелостта на тази група, която е амбициозна и иска да бъде конкурентоспособна. Това ще бъде първата седмица, в която ще имаме четири поредни тренировки, но ще подходим към този период с желание и амбиция“, добави Киву.

