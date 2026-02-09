Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

Киву: Шампионатът е маратон и трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как

  • 9 фев 2026 | 15:25
  • 288
  • 0

Треньорът на Интер Кристиан Киву изрази задоволство след победата с 5:0 над Сасуоло в 24-тия кръг на Серия "А", въпреки че призна за някои опасни моменти, създадени от противника. "Нерадзурите" са убедителни лидери в Италия, на 8 точки пред втория Милан, който е с мач по-малко. За младия специалист това беше поредна убедителна победа в първенството след 6:2 срещу Пиза преди две седмици и 5:0 срещу Торино в началото на сезона. Румънският наставник отбеляза развитието на отбора от момента, в който го пое през лятото. След това заяви, че той и неговите възпитаници са „отчаяни“ да успеят.

„Има развитие по отношение на нашата зрялост в разбирането на моментите от играта, устойчивостта на натиска на противника в първите минути, разбирането какво трябва да се направи и намирането на пътя към вратата. Открихме резултата при първата си възможност. Това са детайли, но важни, които правят разликата. В първите минути Сасуоло ни създаде проблеми с вертикалните пасове, но останахме в играта и разбрахме моментите. Имахме и ситуации, в които не бяхме доминиращи, но продължаваме да работим и да оставаме концентрирани, със смирение и здраво стъпили на земята. Шампионатът е все още дълъг и много отбори са в борбата. Ще видим къде ще бъдем през март-април. Отчаяно искаме да бъдем конкурентоспособни и ще го постигнем с упорит труд и желание“, заяви Киву след мача.

Петзвезден Интер отвя Сасуоло и дръпна с осем точки пред Милан
Петзвезден Интер отвя Сасуоло и дръпна с осем точки пред Милан

„Следващата стъпка напред с победи срещу големите отбори?“, прозвуча следващият въпрос на репортера, а треньорът отговори:„ На първо място, трябва да разберем, че не сме перфектни и че можем да бъдем поставени в затруднение. Осъзнавайки какво сме станали и какво искаме да бъдем, как работим, за да се подобрим, все още има място за подобрения. Понякога печелиш мачове с представянето си, друг път - не, а в друг случай губиш с по-малко добро представяне. Да продължим напред с убеждение. Шампионатът е маратон, трябва да спечелим трите точки, независимо срещу кого играем или как. Трябва да постигнем целта, има още много до края на сезона. Остават 14 мача, ако не се лъжа, и много точки за спечелване. Трябва да бъдем най-добрата версия на себе си, осъзнавайки, че понякога това, което показваме на терена, е достатъчно, а друг път - не. Винаги с високо вдигната глава и изправен гръб, ние сме Интер и искаме да бъдем конкурентоспособни до края на май”.

„Какви са шансовете ни да спечелим титлата? За мен – нулеви. Има много отбори, които преследват същата цел като нас, така че трябва да продължим да работим усилено. Интер - Ювентус? Това е мач като всеки друг, с три точки в игра. Очакванията винаги са високи, но аз вярвам в зрелостта на тази група, която е амбициозна и иска да бъде конкурентоспособна. Това ще бъде първата седмица, в която ще имаме четири поредни тренировки, но ще подходим към този период с желание и амбиция“, добави Киву.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

"Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

"Жилавият" Илия Груев ще е титуляр и срещу Челси

  • 9 фев 2026 | 15:46
  • 1178
  • 0
Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

Холанд: Дали победата над Ливърпул бе заявление? Да, разбира се

  • 9 фев 2026 | 15:37
  • 1197
  • 0
Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

Обвиниха съдията, че е помогнал на отбора на Кристиано Роналдо

  • 9 фев 2026 | 15:35
  • 635
  • 0
Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

Еди Хау: Щях да напусна, ако не мислех, че съм правилният човек

  • 9 фев 2026 | 15:02
  • 632
  • 1
Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

Капитанът на Реал Мадрид е гневен, че само търка пейката

  • 9 фев 2026 | 14:46
  • 1520
  • 0
Жаке може и да не играе повече за Рен, докато дойде време да премине в Ливърпул

Жаке може и да не играе повече за Рен, докато дойде време да премине в Ливърпул

  • 9 фев 2026 | 14:17
  • 1321
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се раздели с бразилец

Левски се раздели с бразилец

  • 9 фев 2026 | 14:00
  • 21732
  • 21
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 1988
  • 1
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

  • 9 фев 2026 | 10:59
  • 52015
  • 98
Задържаха звезда на ЦСКА

Задържаха звезда на ЦСКА

  • 9 фев 2026 | 10:44
  • 43175
  • 66
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 2320
  • 0
Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

Два от два златни медала за Швейцария до момента в третия ден на Милано - Кортина 2026

  • 9 фев 2026 | 16:03
  • 13582
  • 5