Мирослав Спасов и победа и личен рекорд на 3000 м

Мирослав Спасов постигна победа с личен рекорд от 8:42.58 минути в бягането на 3000 метра по време на Открития турнир по лека атлетика в София. Втори в надпреварата, която се проведе през уикенда в зала “Фестивална” завърши Николай Начев с 8:46.04 мин. Третата позиция на 3000 м при мъжете беше за Петър Борисов с лично постижение от 8:46.57 мин.

В същата дисциплина при жените победата заслужи Греса Бакрачи с нов национален рекорд на Косово от 9:31.15 мин. Втора финишира туркинята Елиф Наз Кьосечлу с лично постижение от 9:34.64 мин. С най-предно класиране от българките беше Силвия Георгиева, която се нареди трета с 10:11.98 мин.

Снимки: Владимир Иванов