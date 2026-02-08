Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Пламена Чакърова и Александър Евтимов с победи на 60 м/пр в София

Пламена Чакърова и Александър Евтимов с победи на 60 м/пр в София

  • 8 фев 2026 | 19:13
  • 490
  • 0

Пламена Чакърова и Александър Евтимов спечелиха бягането на 60 метра с препятствия при жените и мъжете на Открития турнир по лека атлетика в столичната зала “Фестивална”. Във втория ден на надпреварата Чакърова се наложи при дамите с резултат от 8.66 секунди. Втора завърши Никол Андонова с 8.68 сек, а на трета позиция при жените се нареди Вероник Жекова с 9.14 сек.

30 Открит турнир по лека атлетика - Ден 2

При мъжете Евтимов се наложи с 8.09 сек, втори завърши Добромир Николов с 8.12 сек, а трети с лично постижение от 8.52 сек се нареди Георги Хаджийски.

Снимки: Владимир Иванов

