Пламена Чакърова и Александър Евтимов с победи на 60 м/пр в София

Пламена Чакърова и Александър Евтимов спечелиха бягането на 60 метра с препятствия при жените и мъжете на Открития турнир по лека атлетика в столичната зала “Фестивална”. Във втория ден на надпреварата Чакърова се наложи при дамите с резултат от 8.66 секунди. Втора завърши Никол Андонова с 8.68 сек, а на трета позиция при жените се нареди Вероник Жекова с 9.14 сек.

30

При мъжете Евтимов се наложи с 8.09 сек, втори завърши Добромир Николов с 8.12 сек, а трети с лично постижение от 8.52 сек се нареди Георги Хаджийски.

Снимки: Владимир Иванов