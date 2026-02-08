Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Едно изпреварване, което подсказва какво ни очаква

Едно изпреварване, което подсказва какво ни очаква

  • 8 фев 2026 | 13:40
  • 580
  • 0
Едно изпреварване, което подсказва какво ни очаква

Всички тимове във Формула 1 акцентираха по време на първия тест в Барселона на факта, че не търсят скорост и максимално добри времена, а се опитват да натрупат колкото се може повече километри. С тях идват повечето данни и увереността, че техниката е достатъчно надеждна.

Но шефът на Мерцедес Тото Волф даде за пример едно изпреварване, което подсказва какво може да видим по пистите през предстоящия сезон и което означава, че ще има интересни битки гума да гума.

Монтоя: Мерцедес скри 3-4 секунди от реалното си темпо
Монтоя: Мерцедес скри 3-4 секунди от реалното си темпо

По новите правила във Формула 1 пилотите ще трябва да управляват допълнителната енергия, с която ще разполагат в рамките на една обиколка и това може да създаде сериозни разлики в скоростта на едни и същи места от пистата.

И Волф даде за пример изпреварването, което направи Джордж Ръсел срещу Франко Колапинто в Барселона.

Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?
Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?

„Не виждам слаби места при новите правила за колите – ентусиазирано обясни Волф. – Не се опитвам да ги представя в по-добра светлина, но мисля, че новите болиди са страхотни. Изглеждат страхотно, отново приличат на коли от Формула 1. Не са твърде малки, не са твърде големи. Не са като китовете доскоро, естетически изглеждат много добре.

„Харесва ми концепцията за допълнителната мощност. Ръсел изпревари Колапинто, който беше в дълга серия от обиколка и на правата разликата им в скоростта беше 50-60 км/ч. Това е супер вълнуващо – кога и къде пилотите ще използват допълнителната мощност, как ще се справят с това. Ще има повече изпреварвания, на места, където не очакваме.“

Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално
Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Какво се случи на официалното представяне на сезона в MotoGP в Куала Лумпур

Какво се случи на официалното представяне на сезона в MotoGP в Куала Лумпур

  • 7 фев 2026 | 18:21
  • 868
  • 0
Ямаха: Мотоциклетът за 2026 не се представя зле, но ни трябва повече мощност

Ямаха: Мотоциклетът за 2026 не се представя зле, но ни трябва повече мощност

  • 7 фев 2026 | 16:29
  • 434
  • 0
Хорхе Мартин дебютира с мотора на Априлия за 2026

Хорхе Мартин дебютира с мотора на Априлия за 2026

  • 7 фев 2026 | 15:59
  • 805
  • 0
Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?

Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?

  • 7 фев 2026 | 15:31
  • 1682
  • 1
Японската звезда в WRC2 с тежка катастрофа

Японската звезда в WRC2 с тежка катастрофа

  • 7 фев 2026 | 14:50
  • 1492
  • 0
Хорхе Лоренсо видя притеснителни знаци за съперниците на Дукати

Хорхе Лоренсо видя притеснителни знаци за съперниците на Дукати

  • 7 фев 2026 | 14:43
  • 958
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 14216
  • 19
Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 12:00
  • 33059
  • 20
Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

  • 8 фев 2026 | 13:49
  • 12114
  • 5
11-те на Славия и Локомотив (Пд)

11-те на Славия и Локомотив (Пд)

  • 8 фев 2026 | 13:31
  • 2159
  • 5
Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

  • 8 фев 2026 | 11:51
  • 6841
  • 51
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 16807
  • 47