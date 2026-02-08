Едно изпреварване, което подсказва какво ни очаква

Всички тимове във Формула 1 акцентираха по време на първия тест в Барселона на факта, че не търсят скорост и максимално добри времена, а се опитват да натрупат колкото се може повече километри. С тях идват повечето данни и увереността, че техниката е достатъчно надеждна.

Но шефът на Мерцедес Тото Волф даде за пример едно изпреварване, което подсказва какво може да видим по пистите през предстоящия сезон и което означава, че ще има интересни битки гума да гума.

A week since Shakedown! It's got us all excited for the first official test in Bahrain next week! 🇧🇭#F1 pic.twitter.com/Uq4ucjCo67 — Formula 1 (@F1) February 6, 2026

Монтоя: Мерцедес скри 3-4 секунди от реалното си темпо

По новите правила във Формула 1 пилотите ще трябва да управляват допълнителната енергия, с която ще разполагат в рамките на една обиколка и това може да създаде сериозни разлики в скоростта на едни и същи места от пистата.

И Волф даде за пример изпреварването, което направи Джордж Ръсел срещу Франко Колапинто в Барселона.

Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?

„Не виждам слаби места при новите правила за колите – ентусиазирано обясни Волф. – Не се опитвам да ги представя в по-добра светлина, но мисля, че новите болиди са страхотни. Изглеждат страхотно, отново приличат на коли от Формула 1. Не са твърде малки, не са твърде големи. Не са като китовете доскоро, естетически изглеждат много добре.

„Харесва ми концепцията за допълнителната мощност. Ръсел изпревари Колапинто, който беше в дълга серия от обиколка и на правата разликата им в скоростта беше 50-60 км/ч. Това е супер вълнуващо – кога и къде пилотите ще използват допълнителната мощност, как ще се справят с това. Ще има повече изпреварвания, на места, където не очакваме.“

Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално