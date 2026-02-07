Популярни
Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?
Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?

  • 7 фев 2026 | 15:31
  • 450
  • 0
Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен заяви, че в Ред Бул Пауъртрейнс са направили „добър старт“ с новия двигател за 2026, който вече привлече вниманието на конкурентите на тима, воден от Лоран Мекис. В Ред Бул стартират в новия цикъл от развитие на Формула 1 с нова задвижваща система, разработена от компанията заедно с американския гигант Форд.

Преди първите тестове в Барселона в края на миналия месец съществуваха известни съмнения относно напредъка на Ред Бул с новия им двигател. Въпреки това, ранните отзиви от изненаданите съперници, особено от Мерцедес, подсказват, че в Ред Бул са започнали ударно работата по новия си агрегат.

Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално
Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално

Болидът на Ред Бул за 2026 успя да навърти значителен брой обиколки и демонстрира висока надеждност по време на теста при закрити врата в Барселона, като след това Макс Верстапен изрази предпазлив ентусиазъм.

„Мисля, че като цяло беше доста прилично - заяви Верстапен пред официалния уебсайт на Формула 1, попитан за теста на RB22 в Барселона. - Първата сутрин не направих много обиколки, а и времето беше лошо. Но последният ден беше добър. Направих много обиколки, научихме много. Все още има доста неща, които искаме да разгледаме и да подобрим, но предполагам, че това е нормално.

Още уволнения в Ред Бул, отиват си верни на Хорнър хора
Още уволнения в Ред Бул, отиват си верни на Хорнър хора

„Като цяло, с новия двигател, да направим този брой обиколки, които направихме, е много хубаво и е добър старт за нас. Така че е позитивно, но все още е много рано. Все още е в процес на разработка, но мисля, че започнахме доста добре с тези неща. Това все още е много сложна формула, мисля, за всички, така че има още доста работа за вършене. Но това е нормално.“

Тестът в Барселона не премина напълно гладко за Ред Бул, тъй като програмата им беше прекъсната от тежка катастрофа на Исак Хаджар във втория ден. В резултат на това в тима бяха принудени да изчакат един ден, докато пристигнат нови части от базата им в Милтън Кийнс.

Исак Хаджар обясни катастрофата си по време на шейкдауна
Исак Хаджар обясни катастрофата си по време на шейкдауна

Преди инцидента си Хаджар коментира пред уебсайта на F1: „Имахме само незначителни проблеми през първия ден, така че е доста впечатляващо, като се има предвид, че това е първият ни ден със собствен двигател. Определено беше гладко. Усещането не е твърде далеч от това, с което съм свикнал, поне в първия ми сезон, при всички превключвания на по-висока и по-ниска предавка.“

Предсезонните тестове продължават следващата седмица от 11 до 13 февруари в Бахрейн, като ще има още една сесия от 18 до 20 февруари, преди сезонът да започне официално в Австралия на 6-8 март.

