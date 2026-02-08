Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Монтоя: Мерцедес скри 3-4 секунди от реалното си темпо

Монтоя: Мерцедес скри 3-4 секунди от реалното си темпо

  • 8 фев 2026 | 13:09
  • 605
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя е уверен, че темпото, което демонстрира новата кола на Мерцедес по време на тестовете в Барселона в края на ноември, не отговаря на реалните възможности на W17.

Според колумбиеца, разликата с реалното темпо е 3-4 секунди, но тепърва предстои да разберем дали наистина бившите шампиони са успели толкова успешно да скрият истинските си възможности.

Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?
Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?

„От това, което разбрах, времената в Барселона са все още на 3-4 секунди от пълния потенциал на новия автомобил“, коментира Монтоя представянето на Мерцедес W17.

Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел не бяха най-бързите в шейкдауна в Барселона, но двамата записаха общо 500 обиколки за три дни, като това беше доказателство и за надеждността на новата задвижваща система на Мерцедес.

Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално
Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално

„Както винаги, в началото на новия етап от развитието на Формула 1, някои ще се справят по-добре от другите – допълни Монтоя. – Интересната част е тази: Ако Мерцедес наистина са толкова по-напред от другите, то тимовете, които използват задвижващи системи на Мерцедес трябва да са силни. И предстои да видим кой ще е конкурентен, на кого нещо не му достига и кой къде се намира спрямо другите. Това е реалността.“

В същото време шефът на Мерцедес Тото Волф изрази сдържан оптимизъм преди началото на сезона.

„Все още не сме видели Макс да атакува с новата кола на Ред Бул, не сме видели и истинските възможности на Макларън и Ферари – обясни Волф. – Затова искам да съм по-внимателен, когато казвам, че първият тест е бил страхотен за нас. Все още не знаем дали е така.“

Кими Райконен си показа трактора
Кими Райконен си показа трактора
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Какво се случи на официалното представяне на сезона в MotoGP в Куала Лумпур

Какво се случи на официалното представяне на сезона в MotoGP в Куала Лумпур

  • 7 фев 2026 | 18:21
  • 868
  • 0
Ямаха: Мотоциклетът за 2026 не се представя зле, но ни трябва повече мощност

Ямаха: Мотоциклетът за 2026 не се представя зле, но ни трябва повече мощност

  • 7 фев 2026 | 16:29
  • 434
  • 0
Хорхе Мартин дебютира с мотора на Априлия за 2026

Хорхе Мартин дебютира с мотора на Априлия за 2026

  • 7 фев 2026 | 15:59
  • 805
  • 0
Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?

Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?

  • 7 фев 2026 | 15:31
  • 1680
  • 1
Японската звезда в WRC2 с тежка катастрофа

Японската звезда в WRC2 с тежка катастрофа

  • 7 фев 2026 | 14:50
  • 1492
  • 0
Хорхе Лоренсо видя притеснителни знаци за съперниците на Дукати

Хорхе Лоренсо видя притеснителни знаци за съперниците на Дукати

  • 7 фев 2026 | 14:43
  • 958
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 14127
  • 19
Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 12:00
  • 32985
  • 20
Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

  • 8 фев 2026 | 13:49
  • 12047
  • 5
11-те на Славия и Локомотив (Пд)

11-те на Славия и Локомотив (Пд)

  • 8 фев 2026 | 13:31
  • 2127
  • 5
Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

  • 8 фев 2026 | 11:51
  • 6809
  • 51
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 16792
  • 47