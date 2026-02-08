Монтоя: Мерцедес скри 3-4 секунди от реалното си темпо

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя е уверен, че темпото, което демонстрира новата кола на Мерцедес по време на тестовете в Барселона в края на ноември, не отговаря на реалните възможности на W17.
Според колумбиеца, разликата с реалното темпо е 3-4 секунди, но тепърва предстои да разберем дали наистина бившите шампиони са успели толкова успешно да скрият истинските си възможности.
Какво мисли Верстапен за първия двигател на Ред Бул?
„От това, което разбрах, времената в Барселона са все още на 3-4 секунди от пълния потенциал на новия автомобил“, коментира Монтоя представянето на Мерцедес W17.
Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел не бяха най-бързите в шейкдауна в Барселона, но двамата записаха общо 500 обиколки за три дни, като това беше доказателство и за надеждността на новата задвижваща система на Мерцедес.
Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално
„Както винаги, в началото на новия етап от развитието на Формула 1, някои ще се справят по-добре от другите – допълни Монтоя. – Интересната част е тази: Ако Мерцедес наистина са толкова по-напред от другите, то тимовете, които използват задвижващи системи на Мерцедес трябва да са силни. И предстои да видим кой ще е конкурентен, на кого нещо не му достига и кой къде се намира спрямо другите. Това е реалността.“
В същото време шефът на Мерцедес Тото Волф изрази сдържан оптимизъм преди началото на сезона.
„Все още не сме видели Макс да атакува с новата кола на Ред Бул, не сме видели и истинските възможности на Макларън и Ферари – обясни Волф. – Затова искам да съм по-внимателен, когато казвам, че първият тест е бил страхотен за нас. Все още не знаем дали е така.“