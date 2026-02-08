Монтоя: Мерцедес скри 3-4 секунди от реалното си темпо

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя е уверен, че темпото, което демонстрира новата кола на Мерцедес по време на тестовете в Барселона в края на ноември, не отговаря на реалните възможности на W17.

Според колумбиеца, разликата с реалното темпо е 3-4 секунди, но тепърва предстои да разберем дали наистина бившите шампиони са успели толкова успешно да скрият истинските си възможности.

"More fun to drive" 🗣️



Lewis Hamilton speaks highly of the new generation following shakedown in Barcelona #F1 pic.twitter.com/o7CM8mLv4h — Formula 1 (@F1) February 7, 2026

„От това, което разбрах, времената в Барселона са все още на 3-4 секунди от пълния потенциал на новия автомобил“, коментира Монтоя представянето на Мерцедес W17.

Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел не бяха най-бързите в шейкдауна в Барселона, но двамата записаха общо 500 обиколки за три дни, като това беше доказателство и за надеждността на новата задвижваща система на Мерцедес.

„Както винаги, в началото на новия етап от развитието на Формула 1, някои ще се справят по-добре от другите – допълни Монтоя. – Интересната част е тази: Ако Мерцедес наистина са толкова по-напред от другите, то тимовете, които използват задвижващи системи на Мерцедес трябва да са силни. И предстои да видим кой ще е конкурентен, на кого нещо не му достига и кой къде се намира спрямо другите. Това е реалността.“

В същото време шефът на Мерцедес Тото Волф изрази сдържан оптимизъм преди началото на сезона.

„Все още не сме видели Макс да атакува с новата кола на Ред Бул, не сме видели и истинските възможности на Макларън и Ферари – обясни Волф. – Затова искам да съм по-внимателен, когато казвам, че първият тест е бил страхотен за нас. Все още не знаем дали е така.“

