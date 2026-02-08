Популярни

  1. Sportal.bg
  2. Жирона
  3. Тер Стеген претърпя успешна операция

Тер Стеген претърпя успешна операция

  • 8 фев 2026 | 14:17
  • 1002
  • 1

Вратарят Марк-Андре тер Стеген е претърпял успешна операция в бедрото, съобщи клубът му Жирона.

Той получи травмата през миналия уикенд, когато изигра едва втория си мач за Жирона след като бе даден под наем от Барселона.

От Жирона обясниха в официално изявление, че зависи изцяло от прогреса във възстановяването му дали германецът ще играе преди края на сезона. Самият Тер Стеген написа в социалните мрежи, че ще отсъства няколко месеца.

Германският селекционер Юлиан Нагелсман заяви преди седмици, че стражът може да попадне сред избраниците му, но трябва да играе. Вратарят обаче няма да бъде на негово разположение за приятелските мачове с Швейцария и Гана през март.

Тер Стеген с емоционално обръщение относно новата си операция

Тер Стеген стана титулярен вратар на германците след оттеглянето на Мануел Нойер през 2024. Той обаче е преследван от контузии, играе рядко и през есента бе заменен от Оливер Бауман в квалификационните мачове на Бундестима.

Все още не е ясно дали Тер Стеген ще се възстанови за Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Снимки: Imago

