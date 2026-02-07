Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Переа титуляр срещу Ботев (Вр), Левски с пет промени в състава - на живо от "Герена" с атмосферата преди мача
  1. Sportal.bg
  2. Севиля
  3. Maчът между Севиля и Жирона също бе отложен

Maчът между Севиля и Жирона също бе отложен

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 995
  • 0

Срещата от 23-ия кръг на испанското първенство между Севиля и Жирона, която трябваше да се проведе днес на стадион „Рамон Санчес Писхуан“, беше официално отложена. За това съобщават испанските медии, като всеки момент ще дойде и потвърждението от федерацията и от двата клуба.

Решението идва след настояване от страна на Севиля и правителствените органи в Андалусия, като то е заради бурята “Леонардо”, която връхлита цялата област. В някои райони вече е обявена оранжева и червена тревога, с риск от преливане на река Гвадалквивир при преминаването ѝ през някои населени места.

Първоначално Ла Лига не уважи молбата на Севиля, чиято основна цел беше да гарантира безопасността на своите привърженици. Впоследствие обаче, по време на пресконференция, президентът на регионалното правителство Хуанма Морено призова за максимална предпазливост и избягване на всякакви пътувания, а ръководителите на първенството са приели искането за отлагането.

Отложиха първия мач за деня в Ла Лига
Отложиха първия мач за деня в Ла Лига

По-рано през деня стана ясно, че ранната среща между Райо Валекано и Овиедо също е отложена заради лошите метеорологични условия.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона - Майорка (съставите)

Барселона - Майорка (съставите)

  • 7 фев 2026 | 16:27
  • 1446
  • 2
Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм

Ман Юнайтед с четвърти пореден успех при Карик, червен картон на Ромеро улесни пропадането на Тотнъм

  • 7 фев 2026 | 16:24
  • 15204
  • 27
Вместо на върха: тежка загуба обърка сметките на Лукас Петков и Елверсберг

Вместо на върха: тежка загуба обърка сметките на Лукас Петков и Елверсберг

  • 7 фев 2026 | 16:17
  • 629
  • 0
Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

  • 7 фев 2026 | 17:01
  • 2785
  • 3
Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 950
  • 0
Арбелоа за Барселона: Най-големият скандал в испанския футбол все още не е решен

Арбелоа за Барселона: Най-големият скандал в испанския футбол все още не е решен

  • 7 фев 2026 | 15:12
  • 5773
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 33882
  • 119
11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

11-те на Левски и Ботев (Враца), Хуан Переа води атаката на "сините"

  • 7 фев 2026 | 16:23
  • 12510
  • 14
Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

Арсенал 0:0 Съндърланд, Хавертц изчисти от голлинията след грешка на Рая

  • 7 фев 2026 | 17:01
  • 2785
  • 3
Барселона - Майорка (съставите)

Барселона - Майорка (съставите)

  • 7 фев 2026 | 16:27
  • 1446
  • 2
Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

Уулвс 0:1 Челси, Коул Палмър откри резултата

  • 7 фев 2026 | 16:59
  • 950
  • 0
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 31024
  • 111