Maчът между Севиля и Жирона също бе отложен

Срещата от 23-ия кръг на испанското първенство между Севиля и Жирона, която трябваше да се проведе днес на стадион „Рамон Санчес Писхуан“, беше официално отложена. За това съобщават испанските медии, като всеки момент ще дойде и потвърждението от федерацията и от двата клуба.
Решението идва след настояване от страна на Севиля и правителствените органи в Андалусия, като то е заради бурята “Леонардо”, която връхлита цялата област. В някои райони вече е обявена оранжева и червена тревога, с риск от преливане на река Гвадалквивир при преминаването ѝ през някои населени места.
Първоначално Ла Лига не уважи молбата на Севиля, чиято основна цел беше да гарантира безопасността на своите привърженици. Впоследствие обаче, по време на пресконференция, президентът на регионалното правителство Хуанма Морено призова за максимална предпазливост и избягване на всякакви пътувания, а ръководителите на първенството са приели искането за отлагането.
Отложиха първия мач за деня в Ла Лига
По-рано през деня стана ясно, че ранната среща между Райо Валекано и Овиедо също е отложена заради лошите метеорологични условия.
Снимки: Imago