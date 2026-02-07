Maчът между Севиля и Жирона също бе отложен

Срещата от 23-ия кръг на испанското първенство между Севиля и Жирона, която трябваше да се проведе днес на стадион „Рамон Санчес Писхуан“, беше официално отложена. За това съобщават испанските медии, като всеки момент ще дойде и потвърждението от федерацията и от двата клуба.

🌧️ Así se encuentran los alrededores del Sánchez-Pizjuán a pocas horas del #SevillaGirona.



El Sevilla, tras solicitar la suspensión, continúa pendiente de la decisión de Subdelegación del Gobierno y LALIGA.https://t.co/85jZjl029U pic.twitter.com/Eym0rjfwZd — ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) February 7, 2026

Решението идва след настояване от страна на Севиля и правителствените органи в Андалусия, като то е заради бурята “Леонардо”, която връхлита цялата област. В някои райони вече е обявена оранжева и червена тревога, с риск от преливане на река Гвадалквивир при преминаването ѝ през някои населени места.

Първоначално Ла Лига не уважи молбата на Севиля, чиято основна цел беше да гарантира безопасността на своите привърженици. Впоследствие обаче, по време на пресконференция, президентът на регионалното правителство Хуанма Морено призова за максимална предпазливост и избягване на всякакви пътувания, а ръководителите на първенството са приели искането за отлагането.

Отложиха първия мач за деня в Ла Лига

По-рано през деня стана ясно, че ранната среща между Райо Валекано и Овиедо също е отложена заради лошите метеорологични условия.

Следвай ни:

Снимки: Imago