Тер Стеген не извади късмет - чака го операция и дълго възстановяване

Марк-Андре тер Стеген ще бъде опериран в петък, съобщиха от настоящия му клуб Жирона. Това потвърждава лошите прогнози, че вратарят ще отсъства дълго време, като е възможно това да бъде за срок дори до 4 месеца, пише “Спорт”.

През миналия уикенд германецът получи травма в левия крак - засегнато сухожилие. Това се случи в едва втория мач на Тер Стеген с екипа на Жирона след преотстъпването му от Барселона. Надеждите бяха да не се наложи операция, но реалността се оказа друга.

Marc-André ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que va patir a l’isquiotibial de la cama esquerra en el partit contra el Real Oviedo. Després de la intervenció es determinarà el temps de baixa. pic.twitter.com/709TVIQUrn — Girona FC (@GironaFC) February 4, 2026

Сега от медицинския щаб на Жирона уточняват, че периодът на възстановяване ще бъде определен в течение на времето в зависимост от това как тялото на играча реагира. Предстои да разберем дали всичко това ще се случва на базата на Барселона, който държи правата му.

Големи са опасенията, че заради операцията Тер Стеген ще пропусне Световното първенство през лятото, което започва на 11 юни.