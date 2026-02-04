Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Тер Стеген не извади късмет - чака го операция и дълго възстановяване

Тер Стеген не извади късмет - чака го операция и дълго възстановяване

  • 4 фев 2026 | 16:51
Тер Стеген не извади късмет - чака го операция и дълго възстановяване

Марк-Андре тер Стеген ще бъде опериран в петък, съобщиха от настоящия му клуб Жирона. Това потвърждава лошите прогнози, че вратарят ще отсъства дълго време, като е възможно това да бъде за срок дори до 4 месеца, пише “Спорт”.

През миналия уикенд германецът получи травма в левия крак - засегнато сухожилие. Това се случи в едва втория мач на Тер Стеген с екипа на Жирона след преотстъпването му от Барселона. Надеждите бяха да не се наложи операция, но реалността се оказа друга.

Сега от медицинския щаб на Жирона уточняват, че периодът на възстановяване ще бъде определен в течение на времето в зависимост от това как тялото на играча реагира. Предстои да разберем дали всичко това ще се случва на базата на Барселона, който държи правата му.

Големи са опасенията, че заради операцията Тер Стеген ще пропусне Световното първенство през лятото, което започва на 11 юни.

