  Жирона
  2. Жирона
  3. Тер Стеген с емоционално обръщение относно новата си операция

  5 фев 2026 | 10:55
  • 914
  • 0
Преотстъпеният от Барселона в Жирона вратар Марк-Андре тер Стеген използва социалните мрежи, за да коментира новата си операция, която най-вероятно ще го извади от игра до края на сезона.

“Повечето от вас не ме познават на личностно ниво, така че искам да споделя нещо с вас. Аз съм позитивен човек. Винаги съм имал този манталитет и съм го носил със себе си при всяко предизвикателство, което съм срещал, но точно това е още по-трудно за мен. Миналия уикенд се случи най-лошото: контузих се по време на мача. Тъкмо бях дошъл в Жирона, където се отнесоха към мен с големи топлина и близост още от първата минута. Наистина имах голямо желание да бъдат част от отбора и да помогна за постигането на общата ни цел. Сега се наложи моята роля да се промени изцяло, но подкрепата ми към тима - няма. Това не е просто страхотен колектив от играчи и треньори, усещам го като семейство. Още от самото начало почувствах техните подкрепа и близост. Като спортисти, най-голямата ни радост е да се състезаваме: да тренираме и да играем. Трябва да поставя всичко това на пауза за няколко месеца, тъй като реших да се подложа на операция. Ще се завърна”, написа Тер Стеген в своето обръщение.

Снимки: Gettyimages

