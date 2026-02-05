Тер Стеген с емоционално обръщение относно новата си операция

Преотстъпеният от Барселона в Жирона вратар Марк-Андре тер Стеген използва социалните мрежи, за да коментира новата си операция, която най-вероятно ще го извади от игра до края на сезона.

“Повечето от вас не ме познават на личностно ниво, така че искам да споделя нещо с вас. Аз съм позитивен човек. Винаги съм имал този манталитет и съм го носил със себе си при всяко предизвикателство, което съм срещал, но точно това е още по-трудно за мен. Миналия уикенд се случи най-лошото: контузих се по време на мача. Тъкмо бях дошъл в Жирона, където се отнесоха към мен с големи топлина и близост още от първата минута. Наистина имах голямо желание да бъдат част от отбора и да помогна за постигането на общата ни цел. Сега се наложи моята роля да се промени изцяло, но подкрепата ми към тима - няма. Това не е просто страхотен колектив от играчи и треньори, усещам го като семейство. Още от самото начало почувствах техните подкрепа и близост. Като спортисти, най-голямата ни радост е да се състезаваме: да тренираме и да играем. Трябва да поставя всичко това на пауза за няколко месеца, тъй като реших да се подложа на операция. Ще се завърна”, написа Тер Стеген в своето обръщение.

La mayoría de vosotros no me conocéis a nivel personal, así que quiero compartir algo con vosotros.

Soy una persona positiva. Siempre he tenido esta mentalidad y la he llevado conmigo en cada reto que he afrontado, pero este está siendo especialmente duro para mí.



