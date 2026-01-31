Тер Стеген не можа да спаси Жирона срещу последния

Аутсайдерът Овиедо постигна първа победа след 15 поредни срещи без успех във всички турнири. Тя дойде срещу гостуващия Жирона - 1:0, в мач от 22-рия кръг на Ла Лига. Иляс Шайра реализира единствения гол в 74-тата минута на празна врата пред погледа на нямащия какво да направи страж Марк-Андре тер Стеген.

Независимо от този резултат новаците в елита остават на дъното с лоша прогноза в битката за оцеляване. В същото време това поражение спря възхода на Жирона, който по-рано през сезона беше в зоната на изпадащите, но с четири победи и равенство в предишните си шест мача се изстреля нагоре.

Жирона доминираше през първата част, но след това ролите се размениха и отборът на Овидео заслужи успеха си. Ключово спасяване на вратаря на домакините Аарон Ескандел в първата минута на добавеното време също изигра важна роля за спечелването на трите точки.