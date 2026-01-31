Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Жирона
  3. Тер Стеген не можа да спаси Жирона срещу последния

Тер Стеген не можа да спаси Жирона срещу последния

  • 31 яну 2026 | 17:12
  • 881
  • 0
Тер Стеген не можа да спаси Жирона срещу последния

Аутсайдерът Овиедо постигна първа победа след 15 поредни срещи без успех във всички турнири. Тя дойде срещу гостуващия Жирона - 1:0, в мач от 22-рия кръг на Ла Лига. Иляс Шайра реализира единствения гол в 74-тата минута на празна врата пред погледа на нямащия какво да направи страж Марк-Андре тер Стеген.

Независимо от този резултат новаците в елита остават на дъното с лоша прогноза в битката за оцеляване. В същото време това поражение спря възхода на Жирона, който по-рано през сезона беше в зоната на изпадащите, но с четири победи и равенство в предишните си шест мача се изстреля нагоре.

Жирона доминираше през първата част, но след това ролите се размениха и отборът на Овидео заслужи успеха си. Ключово спасяване на вратаря на домакините Аарон Ескандел в първата минута на добавеното време също изигра важна роля за спечелването на трите точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Юноша на Милан стана съотборник на Валентин Антов

Юноша на Милан стана съотборник на Валентин Антов

  • 31 яну 2026 | 13:53
  • 1320
  • 0
Кога някой ще се сети за Дани Себайос

Кога някой ще се сети за Дани Себайос

  • 31 яну 2026 | 12:15
  • 9086
  • 5
Неочаквано: Имобиле се озова в Париж

Неочаквано: Имобиле се озова в Париж

  • 31 яну 2026 | 10:30
  • 7445
  • 2
Левандовски гони постижение на Роналдиньо

Левандовски гони постижение на Роналдиньо

  • 31 яну 2026 | 09:13
  • 11212
  • 9
Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

  • 31 яну 2026 | 07:18
  • 7527
  • 12
Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

  • 31 яну 2026 | 06:50
  • 5682
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

ЦСКА "натупа" лидера на Втора лига, две греди и много положения пред вратите

  • 31 яну 2026 | 15:50
  • 39062
  • 72
Лийдс 0:2 Арсенал, Груев заменен на почивката

Лийдс 0:2 Арсенал, Груев заменен на почивката

  • 31 яну 2026 | 16:20
  • 6643
  • 24
Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

Янев: Надявам се, че феновете ще останат доволни през пролетта

  • 31 яну 2026 | 15:59
  • 6905
  • 0
Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

Арестуваха звездата на Локомотив (София) в Лондон

  • 31 яну 2026 | 12:53
  • 30046
  • 13
Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

Ботев (Пловдив) разгроми Севлиево и загря добре за efbet Лига

  • 31 яну 2026 | 16:17
  • 15914
  • 0
Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

Рибакина удържа устрема на Сабаленка и триумфира за първи път в Australian Open

  • 31 яну 2026 | 13:19
  • 22291
  • 38