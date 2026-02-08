Eдин от собствениците на Макаби Тел Авив почина на 81-годишна възраст

Давид Федерман, един от собствениците на БК Макаби Тел Авив, почина на 81-годишна възраст, съобщи израелският клуб.

Клубът се сбогува със своя дългогодишен член с емоционално съобщение.

Баскетболният клуб Макаби Тел Авив с дълбока тъга и болка съобщава за кончината на Давид Федерман, един от собствениците на клуба, който почина рано тази сутрин в дома си, заобиколен от съпругата и децата си, на 81-годишна възраст. Федерман беше истински макабист и човек на Макаби Тел Авив през целия си живот, централна и значима фигура в клубната фамилия десетилетия наред. Той следеше Макаби с любов и дълбока отдаденост, беше верен. Човек с ценности, израелски патриот, който обичаше хората. Неговото огромно лидерство и принос към нашия клуб и израелската спортна общност ще бъдат помнени завинаги. Баскетболният клуб Макаби Тел Авив споделя тежката скръб на семейство Федерман и изразява най-искрени съболезнования.

Давид Федерман притежаваше 29 процента от акциите на клуба, а останалата част от собствеността е разпределена между Уди Реканати, Рихард Дайц, Шимон Мизрахи и Бен Ашкенази.



Федерман почина в седмицата, в която Макаби игра първо срещу Партизан, а след това и срещу Цървена звезда.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages