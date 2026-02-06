Следете със Sportal.bg пет мача от Евролигата

Още пет мача ще се изиграят тази вечер за край на кръг №27 в Евролигата, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

Първият мач започва в 19:30 часа в Турция, като в него Анадолу Ефес приема Жалгирис.

От 21:00 часа Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър е домакин на Макаби Тел Авив в "Белградска Арена".

По същото време в Лион Олимпия Милано гостува на АСВЕЛ Вильорбан.

От 21:15 часа Олимпиакос с Александър Везенков е домакин на Виртус Болоня в Пирея.

Везенков и Олимпиакос в битка с коварен съперник в Пирея

В последният мач от 21:30 часа Баскония приема Барселона.