Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Следете със Sportal.bg пет мача от Евролигата

Следете със Sportal.bg пет мача от Евролигата

  • 6 фев 2026 | 16:22
  • 279
  • 0
Следете със Sportal.bg пет мача от Евролигата

Още пет мача ще се изиграят тази вечер за край на кръг №27 в Евролигата, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

Първият мач започва в 19:30 часа в Турция, като в него Анадолу Ефес приема Жалгирис.

От 21:00 часа Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър е домакин на Макаби Тел Авив в "Белградска Арена".

По същото време в Лион Олимпия Милано гостува на АСВЕЛ Вильорбан.

От 21:15 часа Олимпиакос с Александър Везенков е домакин на Виртус Болоня в Пирея.

Везенков и Олимпиакос в битка с коварен съперник в Пирея
Везенков и Олимпиакос в битка с коварен съперник в Пирея

В последният мач от 21:30 часа Баскония приема Барселона.

Следвай ни:

Още от Евролига

Везенков и Олимпиакос в битка с коварен съперник в Пирея

Везенков и Олимпиакос в битка с коварен съперник в Пирея

  • 6 фев 2026 | 16:13
  • 281
  • 1
Атаман коментира ситуацията около контузията на Кендрик Нън

Атаман коментира ситуацията около контузията на Кендрик Нън

  • 6 фев 2026 | 15:57
  • 216
  • 0
Интересни резултати за старт на кръг №27 в Евролигата

Интересни резултати за старт на кръг №27 в Евролигата

  • 6 фев 2026 | 00:07
  • 4716
  • 0
Везенков изравни постижение на Майк Джеймс и подгони Миротич

Везенков изравни постижение на Майк Джеймс и подгони Миротич

  • 5 фев 2026 | 18:41
  • 1328
  • 4
Канадец стана MVP на кръга в Евролигата и записа името си в историята

Канадец стана MVP на кръга в Евролигата и записа името си в историята

  • 5 фев 2026 | 18:00
  • 737
  • 0
Везенков е MVP на Евролигата за януари

Везенков е MVP на Евролигата за януари

  • 5 фев 2026 | 17:36
  • 1931
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:1 ЦСКА 1948

Монтана 0:1 ЦСКА 1948

  • 6 фев 2026 | 16:24
  • 15288
  • 37
11-те на ЦСКА и Арда, "червените" с двама нови и без Кошмара

11-те на ЦСКА и Арда, "червените" с двама нови и без Кошмара

  • 6 фев 2026 | 16:40
  • 5725
  • 7
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 10887
  • 7
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 20006
  • 62
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 10718
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 9934
  • 23