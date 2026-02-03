Популярни
Sportal.bg ви пренася в атмосферата преди Суперкупата - Светльо Дяков и Нико Петров със своите очаквания за Лудогорец - Левски
Следете със Sportal.bg маратона в Евролигата тази вечер

  • 3 фев 2026 | 16:46
  • 439
  • 0
Следете със Sportal.bg маратона в Евролигата тази вечер

Осем мача от кръг №26 на Евролигата ще се изиграят тази вечер, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

От 19:30 часа един срещу друг в Турция се изправят отборите на Анадолу Ефес и Валенсия.

От 20:00 ч. Жалгирис приема Монако в Каунас.

В 21:00 часа е сблъсъкът между Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си и Апоел Тел Авив в "Белградска Арена".

От 21:05 ч. Макаби Тел Авив приема Партизан в Израел.

В 21:15 ч. Панатинайкос е домакин на Реал Мадрид.

От 21:30 ч. Олимпия Милано приема Баскония в Италия.

По същото време е и мачът между Барселона и Фенербахче в Испания.

А в последната среща за вечерта, отново от 21:30 ч. Париж гостува на Байерн Мюнхен в Германия.

