Следете със Sportal.bg маратона в Евролигата тази вечер

Осем мача от кръг №26 на Евролигата ще се изиграят тази вечер, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

От 19:30 часа един срещу друг в Турция се изправят отборите на Анадолу Ефес и Валенсия.

От 20:00 ч. Жалгирис приема Монако в Каунас.

В 21:00 часа е сблъсъкът между Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си и Апоел Тел Авив в "Белградска Арена".

От 21:05 ч. Макаби Тел Авив приема Партизан в Израел.

В 21:15 ч. Панатинайкос е домакин на Реал Мадрид.

От 21:30 ч. Олимпия Милано приема Баскония в Италия.

По същото време е и мачът между Барселона и Фенербахче в Испания.

А в последната среща за вечерта, отново от 21:30 ч. Париж гостува на Байерн Мюнхен в Германия.