Илиан Илиев: За нови - трудна работа, Васко Панайотов отпада за следващия месец

Наставникът на Черно море Илиан Илиев обяви след нулевото равенство срещу Спартак (Варна), че не може да не бъде доволен от желанието на футболистите си, които играха почти цял мач с човек повече, но иска да проявяват повече самочувствие пред вратата на противника.

“Не вкарахме гол. Това е. Държахме топката. Теренът не позволяваше да се играе много бързо, но от желанието на футболистите на мога да не съм доволен. Просто на част от футболистите това са им възможностите. При изгонването, ако имаш малко повече самочувствие - Сидни, испанецът, Берк… От желанието не мога да имам претенции, бориха се. Спартак се прибра, имаха няколко контраатаки и две-три възможности. Последните 30 метра трябва да имаме повече самочувствие. Последната ситуация на Георги Лазаров е показателна.

Жоро беше болен и контузен. Той е от хората, които могат да дадат повече в завършващата фаза, Сидни също. За нови - трудна работа.

Не знаем какво е състоянието на Васко Панайотов. Дано няма скъсани връзки. Почти сигурно отпада за следващия месец", каза Илиев след дербито.