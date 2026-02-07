Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев: За нови - трудна работа, Васко Панайотов отпада за следващия месец

Илиан Илиев: За нови - трудна работа, Васко Панайотов отпада за следващия месец

  • 7 фев 2026 | 14:50
  • 427
  • 0

Наставникът на Черно море Илиан Илиев обяви след нулевото равенство срещу Спартак (Варна), че не може да не бъде доволен от желанието на футболистите си, които играха почти цял мач с човек повече, но иска да проявяват повече самочувствие пред вратата на противника.

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

“Не вкарахме гол. Това е. Държахме топката. Теренът не позволяваше да се играе много бързо, но от желанието на футболистите на мога да не съм доволен. Просто на част от футболистите това са им възможностите. При изгонването, ако имаш малко повече самочувствие - Сидни, испанецът, Берк… От желанието не мога да имам претенции, бориха се. Спартак се прибра, имаха няколко контраатаки и две-три възможности. Последните 30 метра трябва да имаме повече самочувствие. Последната ситуация на Георги Лазаров е показателна.

Жоро беше болен и контузен. Той е от хората, които могат да дадат повече в завършващата фаза, Сидни също. За нови - трудна работа.

Не знаем какво е състоянието на Васко Панайотов. Дано няма скъсани връзки. Почти сигурно отпада за следващия месец", каза Илиев след дербито.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Инспектираха стадиона в "Надежда"

Инспектираха стадиона в "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 09:18
  • 1858
  • 6
Илиан Илиев: За дербито мислихме още от започването на подготовката

Илиан Илиев: За дербито мислихме още от започването на подготовката

  • 7 фев 2026 | 09:11
  • 1111
  • 0
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 12854
  • 59
Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 07:45
  • 6488
  • 22
Варна се тресе! Дербито е тук!

Варна се тресе! Дербито е тук!

  • 7 фев 2026 | 07:30
  • 4007
  • 9
Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

Цифрите не лъжат: представянето на Груев беше от световна класа

  • 7 фев 2026 | 03:37
  • 10536
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) 1:0 Лудогорец, феноменален гол на Делев, греда на Чочев

Локомотив (София) 1:0 Лудогорец, феноменален гол на Делев, греда на Чочев

  • 7 фев 2026 | 15:15
  • 9866
  • 14
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 19690
  • 94
Ман Юнайтед 1:0 Тотнъм, червен картон за "шпорите", Мбемо откри резултата

Ман Юнайтед 1:0 Тотнъм, червен картон за "шпорите", Мбемо откри резултата

  • 7 фев 2026 | 14:29
  • 5073
  • 7
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 12854
  • 59
Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 10:15
  • 4721
  • 4
Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

  • 7 фев 2026 | 08:32
  • 9103
  • 2