  Sportal.bg
  2. Югоизточна Трета лига
  Ясна е програмата на Югоизтока за купата на АФЛ

Ясна е програмата на Югоизтока за купата на АФЛ

  • 28 яну 2026 | 10:18
Ясна е програмата на Югоизтока за купата на АФЛ

Вече се изясни кой срещу кого в заключителната фаза на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. Предстоят четвъртфиналите. В потока Стара Загора/Сливен/Бургас/Ямбол всичко беше ясно още в края на миналата година. Там съперници са Розова долина (Казанлък), ФК Созопол (Созопол), Загорец (Нова Загора) и защитаващия отличието си ФК Ямбол (Ямбол). Сега жребият определи и двете двойки в поток Пловдив/Смолян/Хасково/Кърджали. ОФК Хасково (Хасково) ще е домакин на Марица (Милево), а ФК Върбица (с.Бенковски) приема Родопа (Смолян). Победителят от зоната се класира за финалната четворка, където ще се бори за трофея със спечелилите отбори от Североизточна, Северозападна и Югозападна България.

Програмата на зона Югоизток:

Поток Стара Загора/Сливен/Бургас/Ямбол – полуфинали – 7 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Розова долина (Казанлък) - ФК Ямбол (Ямбол)

Созопол (Созопол) - Загорец (Нова Загора)

Поток Пловдив/Смолян/Хасково/Кърджали – полуфинали – 7 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

ОФК Хасково (Хасково) - Марица (Милево)

ФК Върбица (Бенковски) - Родопа (Смолян)

Поток Стара Загора/Сливен/Бургас/Ямбол – финал:

Победител от Розова долина (Казанлък) / ФК Ямбол (Ямбол) – Победител от Созопол (Созопол) / Загорец (Нова Загора)

Поток Пловдив/Смолян/Хасково/Кърджали – финал:

Победител от ОФК Хасково (Хасково) / Марица (Милево) – Победител от ФК Върбица (Бенковски) / Родопа (Смолян)

Югоизточна България – Финал:

Победител от Поток Стара Загора/Сливен/Бургас/Ямбол – Победител от Поток Пловдив/Смолян/Хасково/Кърджали

