Публиката освирка и Израел на откриването на Зимните олимпийски игри

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и делегацията на Израел бяха посрещнати с освирквания по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри вчера на стадион "Сан Сиро" в Милано.

Още преди началото на церемонията по откриването, игрите бяха съпътствани от противоречия на фона на протести срещу присъствието на агенти от американската имиграционна и митническа служба (ICE) и информации, че ски скачачи си инжектират хиалуронова киселина в пенисите, за да летят по-далеч.

Dear World,



For those of you who loudly BOOED JD Vance at the Olympics, we THANK YOU for your support. 💙🇺🇸



Love,

Americans who can't stand JD Vance pic.twitter.com/Gfsr46aYrc — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) February 6, 2026

"Меаца" освирка Джей Ди Ванс

По време на четиричасовата церемония в петък на сцената излязоха звезди като Марая Кери и Андреа Бочели, а организаторите отправиха послание за мир и „армония“ (хармония).

Въпреки това, мигове след като американският отбор излезе на стадиона, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който присъстваше на церемонията и се появи за кратко на екраните, беше бурно освиркан от зрителите.

Среща на президенти в олимпийското село

Спортисти организираха протести заради присъствието на служители на ICE на Зимните олимпийски игри. На 7 януари агент на ICE застреля Рене Никол Гуд в Минеаполис, което предизвика протести в цяла Америка. Страната беше разтърсена и от смъртоносната стрелба по Алекс Прети, също в Минеаполис, от агенти на американската гранична полиция на 24 януари. Звено от служители на ICE е изпратено да подпомага американските операции по сигурността по време на игрите, включително като част от охраната на Ванс.

Тяхното присъствие предизвика протести от страна на спортисти, като скейтърът от отбора на Великобритания Гъс Кенуърти отправи атака към служителите на ICE, като изписа с урина думите „Fu*k ICE“ върху снега преди началото на Зимната олимпиада.

British-American Olympic Skier Gus Kenworthy urinates “f*ck ice” into the snow ahead of the Olympic Winter Games in Italy.



The skier then told all his followers to "speak up against ICE" and gave them a script to tell their senators.



Kenworthy is competing for Team… pic.twitter.com/g9OiQWkeHq — Collin Rugg (@CollinRugg) February 6, 2026

34-годишният спортист, роден в Есекс, но преместил се в Колорадо и първоначално състезаващ се за отбора на САЩ, по-късно написа в социалните мрежи: „Бяха убити невинни хора и това трябва да спре“.

Задават ли се Зимни олимпийски игри без зима и сняг?

Когато израелският отбор излезе на стадиона в Милано, на фона на музиката отново се чуха освирквания. Едновременно с това се проведоха паради в цяла Северна Италия, като освирквания бяха регистрирани и в Предацо, въпреки че в Кортина д'Ампецо израелският отбор е бил посрещнат с аплодисменти, съобщава Sky News.

Международният олимпийски комитет (МОК) отхвърли призивите за забрана на участието на Израел в игрите заради бруталната офанзива на страната в Газа, която е отнела живота на над 70 000 палестинци. За церемонията по откриването се проведоха четири едновременни парада на спортистите в Милано, Кортина, Ливиньо и Предацо.

За първи път по време на церемонията по откриването бяха запалени и два отделни олимпийски огъня – единият при Арката на мира в Милано, а вторият в Кортина.

Невероятният Фон Алмен лиши Италия от олимпийска титла в спускането

Следвай ни:

Снимки: Imago