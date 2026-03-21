Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

Наставникът на Левски Хулио Веласкес похвали своите футболисти след ценния успех с 2:1 над Черно море на „Герена“.

„Днес знаехме, че ни очаква много труден мач. Черно море играе много здраво и много трудно можеше да преминем техните линии. Преди мача говорихме в съблекалнята, че трябва да вникнем в контекста на целия двубой. Тези мачове не са лесни за играене. В много моменти от мача показвахме какво се очаква от нас. За мен започнахме много добре мача през първите 15 минути. Създадохме доста интересни положения до почивката. Трябваше да съзряваме в течение на мача. През второто полувреме се възползвахме от положенията ни. Много ми хареса поведението след първия гол, когато продължихме да натискаме противника. Това, което ни липсваше в последните минути, е по-дълго задържане на топката. Разбира се, нормално е противникът да излезе при 0:2 и да потърси гол. Мисля, че подходихме интелигентно към този мач. Благодарен съм за усилията на всички. Благодарен съм на публиката, която ни подкрепяше изключително. Важна е синергията, която се създава между отбор и публика.

Срещу този отбор не за първи път Бала играе като централен нападател. През месец май игра на същата позиция. Търсихме техните централни защитници да не се чувстват удобно с типичен централен нападател. Неговото включване беше за да атакуваме празните пространства. Вуцов е голям професионалист, човек и приятел. Много сме доволни от него. Победите помагат да повярваш в собствените си сили. Трябва да сме скромни и здраво стъпили на земята. Сега ще се възползваме от времето за почивка. Нямах време да говоря за Кристиан Димитров за контузията му. Трябва да говоря с медицинския екип“.