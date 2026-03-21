Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Вихрено второ полувреме и познат герой запазиха преднината на Левски – на живо след успеха срещу Черно море с 2:1
  1. Sportal.bg
  2. Левски
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 2016
  • 3

Наставникът на Левски Хулио Веласкес похвали своите футболисти след ценния успех с 2:1 над Черно море на „Герена“.

10 Левски 2:1 Черно море

„Днес знаехме, че ни очаква много труден мач. Черно море играе много здраво и много трудно можеше да преминем техните линии. Преди мача говорихме в съблекалнята, че трябва да вникнем в контекста на целия двубой. Тези мачове не са лесни за играене. В много моменти от мача показвахме какво се очаква от нас. За мен започнахме много добре мача през първите 15 минути. Създадохме доста интересни положения до почивката. Трябваше да съзряваме в течение на мача. През второто полувреме се възползвахме от положенията ни. Много ми хареса поведението след първия гол, когато продължихме да натискаме противника. Това, което ни липсваше в последните минути, е по-дълго задържане на топката. Разбира се, нормално е противникът да излезе при 0:2 и да потърси гол. Мисля, че подходихме интелигентно към този мач. Благодарен съм за усилията на всички. Благодарен съм на публиката, която ни подкрепяше изключително. Важна е синергията, която се създава между отбор и публика.

Срещу този отбор не за първи път Бала играе като централен нападател. През месец май игра на същата позиция. Търсихме техните централни защитници да не се чувстват удобно с типичен централен нападател. Неговото включване беше за да атакуваме празните пространства. Вуцов е голям професионалист, човек и приятел. Много сме доволни от него. Победите помагат да повярваш в собствените си сили. Трябва да сме скромни и здраво стъпили на земята. Сега ще се възползваме от времето за почивка. Нямах време да говоря за Кристиан Димитров за контузията му. Трябва да говоря с медицинския екип“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Генчев се ядоса: Срещу 14-16 човека е трудно

Генчев се ядоса: Срещу 14-16 човека е трудно

  • 21 март 2026 | 17:24
  • 4669
  • 13
Нефтохимик взе точките в Нова Загора

Нефтохимик взе точките в Нова Загора

  • 21 март 2026 | 17:24
  • 920
  • 0
Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 98384
  • 639
Лидерът загуби точки насред Русе, изненадващ резултат в Сандански

Лидерът загуби точки насред Русе, изненадващ резултат в Сандански

  • 21 март 2026 | 17:30
  • 30531
  • 31
Несебър се справи със Секирово

Несебър се справи със Секирово

  • 21 март 2026 | 17:17
  • 853
  • 1
Сашо Александров: Много са важни трите точки

Сашо Александров: Много са важни трите точки

  • 21 март 2026 | 17:08
  • 961
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 98384
  • 639
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 43769
  • 83
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 31527
  • 63
Милан 3:1 Торино, два гола в рамките на минута

Милан 3:1 Торино, два гола в рамките на минута

  • 21 март 2026 | 20:14
  • 2394
  • 1
Евертън 1:0 Челси, хубав гол на Бето и голямо спасяване на Пикфорд

Евертън 1:0 Челси, хубав гол на Бето и голямо спасяване на Пикфорд

  • 21 март 2026 | 18:44
  • 1701
  • 0