Невероятният Фон Алмен лиши Италия от олимпийска титла в спускането

Невероятният Франьо фон Алмен омагьоса зрителите на знаменитата писта "Стелвио" и спечели златен олимпийски медал в спускането на Игрите в Милано - Кортина 2026.

Световният шампион в дисциплината от Швейцария продължи доминацията си на най-голямата алпийска сцена, като добави и олимпийско злато към все по-впечатляващата си колекция. Фон Алмен преодоля тежкото трасе за 1:51.61 минути и се оказа с 0.20 секунди по-бърз от най-близкия си конкурент - Джовани Францони, който преди около две седмици спечели в Кицбюел.

Францони отново обра овациите на домакинската публика, а легендарният му сънародник Доминик Парис завърши на трето място и ознаменува с бронз поредния си вдъхновяващ олимпийски поход. Парис остана на 0.50 секунди от швейцарския шампион, а иначе на сметката си има най-голям брой победи на "Стелвио" - цели седем успеха за Световната купа.

И докато за 24-годишния Францони първият олимпийски медал може да е трамплин в кариерата, то за Парис е жадувана радост и облекчение в петото му участие на олимпиади.

Фон Алмен донесе петата олимпийска титла на Швейцария в историята на спусканията на олимпийски игри, като с нея страната се доближава на две от лидера във вечната класация по този показател Австрия (7). Франция също е с 5 титли в спускането на олимпиади.

Швейцария вече има общо 23 златни медала в алпийските ски на олимпийски игри, докато Австрия остава начело и в тази класация със своите 37. САЩ е на трета позиция със 17, като ще разчита най-вече на Микаела Шифрин и евентуално Линдзи Вон за увеличаване на "колекцията".

Пистата "Стелвио" е сред най-страховитите в белия керван, като е напълно подходяща за коронясването на първия олимпийски крал в Милано - Кортина 2026. 36-има състезатели се включиха в оспорваната надпревара, за която предварително (и с основание) се очакваше да бъде доминирана от Швейцария и Италия.

Особено впечатляващ се оказа кадърът на Францони, който прелетя над 50 метра с над 100 км/ч.

Фон Алмо напълно оправда очакванията с представянето си, а същото важеше за италианското дуо Францони - Парис. Голямото разочарование за деня беше за хегемона в Световната купа Марко Одермат, който не можа да се добере до почетната стълбица. Така 28-годишният швейцарец не успя да вземе второ олимпийско отличие в кариерата си след златото в гигантския слалом от Пекин 2022.

Славата ги чака: мъжкото спускане дава ударно алпийско начало на Милано - Кортина 2026

Австрийският тим също имаше амбиции да се бори за медалите, но силите на Винсент Крихмаир и Даниел Хеметшбергер (първи по трасето) стигнаха само за позиции в топ 10. Северноамериканският контингент беше отсрамен от победителя в тренировката Джеймс Крофърд - канадецът финишира девети, но американецът Брайс Бенет остана в подножието на топ 10.

Пистата в ски център "Стелвио" е с височина на старта от 2268 м и 1245 м на финалната права. Вертикалният склон е 1023 метра, а самата дължина на трасето е 3442 метра с 40 врати.

Снимки: Imago