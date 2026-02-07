Среща на президенти в олимпийското село

Популярни
  7 фев 2026 | 13:17
Президентът Илияна Йотова влезе в олимпийското село, където беше посрещаната от председателя на БОК Весела Лечева, фигуристката Александра Фейгин и българската делегация в Милано. Тя се запозна със ситуацията в селото, разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите.

По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който също бе по това време в селото. Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове. Щайнмайер пожела успех на българската делегация и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната ни. Същото направи и българската делегация.

Според предварителната програма Йотова днес трябва да се завърне в България, където да продължи действията по съставянето на служебно правителство.

