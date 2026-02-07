"Меаца" освирка Джей Ди Ванс

Популярни
  7 фев 2026 | 10:03
  • 3093
  • 0
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му Уша бяха осезаемо освиркани по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано.

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

Докато делегацията на Съединените щати дефилираше по време на откриването, вицепрезидентът и съпругата му бяха показани на екраните усмихнати и махащи към публиката. Появата им обаче бе посрещната основно с освирквания от трибуните – до такава степен, че това бе отбелязано и в телевизионния ефир.

„Ето вицепрезидента Джей Ди Ванс и съпругата му Уша“, каза журналистката Адриен Арсено. „Опа… това са доста освирквания за него. Свиркания, подигравателни възгласи, малко аплодисменти. Няма да задържим дълго кадъра върху него.“

Противоречие между Тръмп и Ванс за Мондиала

Освиркванията изненадаха не малко журналисти, които от години отразяват Олимпийските игри. Въпреки политическите разногласия, държавни лидери рядко са подлагани на толкова ясно изразена негативна реакция по време на церемониите по откриването. Спортната журналистка Кристин Бренън също отбеляза момента.

„Изключително рядко е да се чуят освирквания на церемония по откриването на Олимпийски игри“, написа тя. „В моите 22 Олимпиади вероятно се е случвало, но със сигурност не си спомням подобно нещо. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс току-що беше освиркан, когато се появи на големия екран. Американските спортисти, от друга страна, бяха посрещнати с бурни аплодисменти.“

