"Меаца" освирка Джей Ди Ванс

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му Уша бяха осезаемо освиркани по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано.

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

Докато делегацията на Съединените щати дефилираше по време на откриването, вицепрезидентът и съпругата му бяха показани на екраните усмихнати и махащи към публиката. Появата им обаче бе посрещната основно с освирквания от трибуните – до такава степен, че това бе отбелязано и в телевизионния ефир.

Visto che lo censurano, lo si ripubblica. La contestazione di San Siro contro JD Vance.



E meno male che era proprio lui ad attaccare l’Europa perché censurava le voci scomode eh? 🤡 pic.twitter.com/LQxdTlGhON — Daniele Angrisani (@putino) February 6, 2026

„Ето вицепрезидента Джей Ди Ванс и съпругата му Уша“, каза журналистката Адриен Арсено. „Опа… това са доста освирквания за него. Свиркания, подигравателни възгласи, малко аплодисменти. Няма да задържим дълго кадъра върху него.“

Освиркванията изненадаха не малко журналисти, които от години отразяват Олимпийските игри. Въпреки политическите разногласия, държавни лидери рядко са подлагани на толкова ясно изразена негативна реакция по време на церемониите по откриването. Спортната журналистка Кристин Бренън също отбеляза момента.

„Изключително рядко е да се чуят освирквания на церемония по откриването на Олимпийски игри“, написа тя. „В моите 22 Олимпиади вероятно се е случвало, но със сигурност не си спомням подобно нещо. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс току-що беше освиркан, когато се появи на големия екран. Американските спортисти, от друга страна, бяха посрещнати с бурни аплодисменти.“