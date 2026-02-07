Задават ли се Зимни олимпийски игри без зима и сняг?

След обилния снеговалеж дни по-рано, прогнозата за времето през уикенда за Кортина д'Ампецо, където ще се проведат състезанията по ски алпийски дисциплини за жени на Зимните олимпийски игри, предвиждаше вероятност за дъжд, сериозно предупреждение за заледявания и дневни температури доста над нулата, последвани от нощно застудяване.

А това може да се окаже голям проблем, казва Джонатан Белс, метеоролог в Weather Co, който е и олимпийски фен. Причината е, че всеки сняг, който се топи през деня и след това замръзва отново през нощта, вече не е сняг. Той се превръща в лед или киша. И тъй като никой не иска да кара ски върху лед или киша, ще се използва изкуствен сняг. А това е дори още по-голям проблем.

„Когато наслоявате различни видове сняг един върху друг, това може да създаде риск от лавини - обясни Белс пред вестник Los Angelis Times. - Не бих искал да съм на мястото на организаторите или на тези, които правят снега този път. Ще бъде доста сложно.“

Изкуственият сняг дебютира на Олимпиадата през 1980, когато липсата на снеговалеж застрашава игрите в Лейк Плесид. Оттогава той се използва постоянно, като значението му нараства през последните години.

Преди дванадесет години в Сочи, Русия, когато температурите се покачиха до близо 20 градуса по Целзий – толкова топло, че някои от обработващите пистите работеха голи до кръста – 80% от използвания сняг беше изкуствен. Четири години по-късно повече от 90% от снега в Пьонгчанг, Южна Корея, беше произведен от машини. След това дойдоха игрите в Пекин през 2022 – първите, които разчитаха изцяло на изкуствен сняг.

Кейтлин Трюдо, старши научен сътрудник по климатология в базираната в Сакраменто организация Climate Central, твърди, че тази безпогрешна тенденция е резултат от изменението на климата. И тя застрашава бъдещето на Зимните олимпийски игри.

„Ще става все по-трудно да се провеждат тези игри без сериозни действия в областта на климата - каза тя. - Ще наблюдаваме все по-голямо затопляне по света. Ще виждаме все по-ненадеждна снежна покривка. Ще бъде много по-трудно да се намират места, където можем да провеждаме тези игри. Всъщност виждаме как Зимните олимпийски игри буквално се топят пред очите ни."

Тя посочва, че между 1956 и 1965 в Кортина, домакин на Зимните игри през 1956 г. и един от най-популярните ски курорти в Европа, е имало средно по 214 дни в годината с температури под нулата. През последното десетилетие този брой е спаднал с близо 20% до 173. Отделен научен труд, публикуван в International Journal of Climatology, показва, че средната дебелина на зимната снежна покривка в южния алпийски регион около Кортина е намаляла с повече от 25% от 1980 насам.

Друго проучване, ръководено от Университета на Ватерло, установява, че ако държавите продължат със сегашните си климатични политики, близо половината от 93-те потенциални места за домакинство, определени от Международния олимпийски комитет, няма да бъдат климатично надеждни за игрите до 2050 г.

„Имаме два основни критерия, когато разглеждаме климатичната надеждност - обяснява Даниел Скот, професор по околна среда във Ватерло и основен автор на доклада. - Първо, можете ли да осигурите снежната покривка? Можете ли да я изградите, ако природата не ви я даде? И след това, по време на игрите, имате ли тези ниски температури, които позволяват спешно производство на сняг, но по-важното – състоянието на пистата да може да бъде възстановено, подготвено и оправено?“

За това са необходими температури под нулата през нощта, а в идеалния случай – и през деня. Подобни условия се прогнозират само за един от четирите комплекса със съоръжения – този във Валтелина, който ще бъде домакин на алпийски и фрийстайл ски, ски алпинизъм и сноуборд – през първите 10 дни от игрите Милано-Кортина. В резултат на това олимпийските организатори заявиха миналата седмица, че са подготвили 18 милиона кубически метра изкуствен сняг за ски зоните.

„Не става въпрос за създаването на най-бързата писта, а за създаването на най-съвместимата, тази, която е в хармония с теб и околната среда. Така че изменението на климата е тема и за нас, нали? - коментира бразилският скиор Лукаш Пинейро Браатен, претендент за медал в слалома и гигантския слалом. - Ето защо е забавно, но и защо понякога ти се иска да се откажеш от всичко това. Истинското забавление е, че няма заключение. Няма край.“

На въпрос дали стабилният сняг е нещо, което вече е трудно постижимо, той отговори: „Това важи за всяко следващо състезание. А можете ли да ми кажете какво ще бъде следващото състезание? Аз не бих могъл. Невъзможно е. Просто трябва да работиш по толкова цялостен начин, че да можеш да застанеш на старта при всякакви условия и да кажеш: „Добре, сега ще извадя тези ски от портфолиото. О, връщаме се към онези ли? Нека ги извадя от архива.“ В деня на състезанието просто трябва да действаш.“

Ситуацията с изменението на климата е станала толкова тежка, че Роки Андерсън, кмет на Солт Лейк Сити по време на изключително успешните Зимни игри през 2002, заяви, че не смята, че Олимпиадата ще може да се завърне в Юта през 2034, както е планирано.

„Бих се обзаложил, че това няма да се случи“, каза той.

Като доказателство той посочи най-топлите ноември и декември в Парк Сити от повече от 130 години насам, които нанесоха огромен удар на ски индустрията в Юта, оценявана на 2,5 милиарда долара. Времето доведе до рекордно ниски нива на снежната покривка в части от щата и принуди състезанията от Световната купа по ски свободен стил на ФИС, насрочени за Парк Сити в средата на януари, да бъдат преместени в Ню Йорк и Ню Хемпшир.

„Щом това се случва сега, защо си мислим, че през 2034 ще бъде по-добре - попита Андерсън. - Всъщност, планетата се затопля с безпрецедентни темпове, като все повече изкопаеми горива допринасят за тази парникова газова обвивка.“

Загубата на Зимните игри би била поредният огромен финансов удар за Юта, която прогнозира икономическа дейност на стойност 6,6 милиарда долара от Олимпиадата за период от 10 години. Голяма част от тези пари ще изчезнат, ако Игрите не се състоят.

И проблемът не е само в Юта. Топлото време и липсата на сняг принудиха отмяната на седем от първите осем състезания от Световната купа по спускане и сноуборд през сезон 2022-23 г. Година по-късно бяха отменени 26 събития на ФИС, каза Скот, много от които поради опасни условия, причинени отчасти от изкуствения сняг, който обикновено е по-леден и твърд от естествения.

„Най-общо, има три вида сняг - допълни Бел. - Има много сух сняг – това е пухкавият сняг. След това има мокър сняг, който е като бетон и не се движи. И накрая има изкуствен сняг, който обикновено е някъде по средата. Той е влажен, почти неконтролируем.“

Въпреки това, изкуственият сняг се превърна в основна алтернатива, просто защото изменението на климата не остави друг избор. Но и той има висока екологична цена.

В Пекин, според Business Insider, организаторите са се нуждаели от 100 снегогенератора, 300 снежни оръдия и до 343 милиона галона вода, за да създадат изкуствени ски писти и други съоръжения. Това се равнява на дневната консумация на питейна вода за близо 900 милиона души – и намирането ѝ е изисквало значително отклоняване на вода от местни язовири в регион с недостиг на вода.

За игрите в Милано-Кортина се наложи изграждането на високопланински водни резервоари за съхранение на вода за производство на сняг. В сноупарка Ливиньо, където ще се проведат състезанията по ски свободен стил и сноуборд, беше построен басейн с капацитет от около 200 милиона литра вода, което го прави един от най-големите резервоари от италианската страна на Алпите.

„Не трябваше да става така - каза Трюдо с въздишка. - „Разочароващо е. Разбираме връзката между въглеродния диоксид и температурата повече от 100 години. Ще има все повече неща като това, които ще започнат да изчезват. „Това определено е като канарчето в мината – виждаме как зимата изчезва. И не знам как се очаква да имаме Зимни игри, ако нямаме зима.“