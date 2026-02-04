Има ли светлина в дъното на тунела за Пеко Баная?

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная заяви в края на втория ден на предсезонните тестове в Малайзия, че вече започва да се чувства уверен върху новия мотор на Дукати.

Италианецът беше окуражен още след първия си тест на Desmosedici GP26 във Валенсия миналия ноември, а след първите два дни на „Сепанг“ това негово впечатление е било затвърдено. Това са много добри новини за Баная и неговите фенове след изключително трудния за италианеца сезон 2025.

Тогава той изпитваше сериозни проблеми с липсата на увереност в предницата на Desmosedici GP25, което не му позволяваше да бъде агресивен във фазите на спиране и влизане в завоите. Баная се класира едва пети в крайното класиране през миналата година, след като завърши сезона с пет поредни отпадания в неделните състезания, което позволи на Марко Бедзеки и Педро Акоста да го изпреварят в заключителната фаза от шампионата.

„През зимата се молех нещата да минат добре и честно, това се случи – заяви Баная пред медиите в Малайзия вчера. – От началото на деня ми беше много приятно да карам. Веднага щом започнах, аз разбрах, че имам по-добре усещане в спирането и влизането в завоите.



„Не усещах моторът да ме натиска в спирането и завиването. Тове е нещо, за което аз молех много през миналата година. Затова трябва да благодаря на Дукати, че ми помогна да намеря нужното усещане.



„Може би това се дължи на пистата, защото аз бях много силен тук през миналата година, но и тогава имах известни трудности, които не изпитах днес. Това е добро начало“, добави Баная.

Днес той успя да изпълни само част от програмата си заради поройния дъжд, който се изсипа на „Сепанг“ в следобедните часове. Това обаче е било достатъчно за Баная да усети, че първоначалните му впечатления не са били грешни.

„Вчера беше облекчение – каза той пред репортерите днес. – Днес нямах късмет с условията и ситуацията в дъжда следобед. Сутринта имах и проблеми с новите части, но това е част от процеса по време на тестовете. Времената, които постигнах, бяха много добри, като се има предвид, че аз бях със състезателни настройки. Уверен съм в нещата, които тествахме.



„Не е изненадващо, че най-големият напредък е в спирането, за мен беше важно това да се подобри и веднага щом излязох на пистата усетих подобрението. Още вчера сутринта разбрах, че моторът работи много по-добре за мен в спирането и влизането в завоите“, допълни Баная.

