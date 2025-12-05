Томас Мюлер преди финала срещу Меси и Интер Маями: Перфектен мач

Американските медии и Мейджър Лийг Сокър рекламират финала за Купата на МЛС почти изключително въз основа на двете големи имена - Лионел Меси и Томас Мюлер. Мачът между Интер Маями на Меси и Ванкувър Уайткапс на Мюлер ще изправи двамата топ футболисти един срещу друг отново във финал 11 години след Световното първенство в Бразилия през 2014 г., в което Томас Мюлер и националният тим на Германия надделяха над Лионел Меси и състава на Аржентина.

„Това е приоритет номер едно. В момента финалът е най-важното нещо в живота ми. Разбира се, медиите се концентрират много върху Меси и Мюлер, но това са два отбора с много атрактивен стил на игра. Това е перфектен финал. Много съм благодарен, че съм част от него“, коментира Мюлер преди мача в събота.

🚨🗣️ Thomas Muller on facing Leo Messi in the MLS Cup final:



"What could be a better than playing against The GOAT, The MESSI! His team relies heavily on him." 🐐 pic.twitter.com/pnST8chRfg — Mr Wills (@MrWills96) December 5, 2025

Мюлер напусна дългогодишния си отбор Байерн (Мюнхен) през изминалото лято след 25 години и спечелени множество титли и се присъедини към Уайткапс. Той се установи невероятно бързо в клуба и вече изгради силни емоционални връзки.

„Имаше много емоционални моменти и повече вълнение, отколкото очаквах преди трансфера си“, каза наскоро Томас Мюлер.

Меси, който се присъедини към Интер Маями през 2023 година, вече е вдигал Купата на лигата и „Съпортърс Шийлд“, но досега никога не е достигал до финала за Купата на МЛС. Мюлер, играейки в първия си сезон в Северна Америка, вече спечели канадското първенство с Ванкувър.

