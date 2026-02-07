Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Швейцарските хокеистки са под карантина в Милано

Швейцарските хокеистки са под карантина в Милано

  • 7 фев 2026 | 12:11
  • 367
  • 0
Швейцарските хокеистки са под карантина в Милано

Швейцарският национален отбор по хокей на лед за жени е поставен под каратнтина, след като една от състезателките му е с норовирус след победата в откриващия мач на олимпийския турнир, обявиха от швейцарската федерация .

Поради тази причина отборът пропусна церемонията по откриването на Олимпийските игри снощи.

„Положителен случай на норовирус е открит в швейцарския женски отбор по хокей на лед. Резултатът от теста на спортистката е получен едва след победата над Чехия и малко преди церемонията по откриването“, се казва в изявлението.

„Заразената спортистка е в отделна стая от пристигането си в Олимпийското село в понеделник и е изолирана от отбора, откакто показа симптоми. Тя е асимптоматична от петък сутринта. Като предпазна мярка отборът е изолиран след консултация с лекарите. Никоя друга швейцарска спортистка все още не е дала положителен тест за норовирус", добавиха от централата.

Швейцарският национален отбор победи Чехия с 4:3 след дузпи в откриващия мач от груповата фаза на Олимпийските игри. Следващият двубой на тима е на 7 февруари срещу тима на Канада, който все още не е играл в турнира.

Отборът на Швейцария стана вторият състав в женския олимпийски турнир с положителен тест за норовирус. Преди това той беше открит при състезателки от Финландия, техен съперник в групата. Поради потвърдените случаи, организационният комитет на Игрите реши да отложи мача между Канада и Финландия, първоначално насрочен за 5 февруари, с една седмица. Следващият двубой на Финландия е на 7 февруари срещу САЩ.

САЩ подчини Чехия в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата
САЩ подчини Чехия в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

Олимпийският турнир по хокей на лед за жени е от 5 до 19 февруари.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 10:15
  • 3147
  • 4
"Меаца" освирка Джей Ди Ванс

"Меаца" освирка Джей Ди Ванс

  • 7 фев 2026 | 10:03
  • 5739
  • 11
Томба и Компаньони - най-ярките олимпийски пламъци на Италия

Томба и Компаньони - най-ярките олимпийски пламъци на Италия

  • 7 фев 2026 | 09:47
  • 1615
  • 0
Евгения Раданова: Надявам се дългото чакане за медал да свърши

Евгения Раданова: Надявам се дългото чакане за медал да свърши

  • 7 фев 2026 | 09:31
  • 1770
  • 4
Славата ги чака: мъжкото спускане дава ударно алпийско начало на Милано - Кортина 2026

Славата ги чака: мъжкото спускане дава ударно алпийско начало на Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 09:14
  • 3005
  • 0
Идеята за ubuntu и олимпийския смисъл

Идеята за ubuntu и олимпийския смисъл

  • 7 фев 2026 | 08:51
  • 717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката за Варна! Черно море 0:0 Спартак, "соколите" с човек по-малко

Битката за Варна! Черно море 0:0 Спартак, "соколите" с човек по-малко

  • 7 фев 2026 | 12:30
  • 6200
  • 29
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 9421
  • 40
Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 07:45
  • 5671
  • 21
Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 10:15
  • 3147
  • 4
Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

  • 7 фев 2026 | 08:32
  • 6721
  • 1
С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 22610
  • 21