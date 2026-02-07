Швейцарските хокеистки са под карантина в Милано

Швейцарският национален отбор по хокей на лед за жени е поставен под каратнтина, след като една от състезателките му е с норовирус след победата в откриващия мач на олимпийския турнир, обявиха от швейцарската федерация .

Поради тази причина отборът пропусна церемонията по откриването на Олимпийските игри снощи.

„Положителен случай на норовирус е открит в швейцарския женски отбор по хокей на лед. Резултатът от теста на спортистката е получен едва след победата над Чехия и малко преди церемонията по откриването“, се казва в изявлението.

„Заразената спортистка е в отделна стая от пристигането си в Олимпийското село в понеделник и е изолирана от отбора, откакто показа симптоми. Тя е асимптоматична от петък сутринта. Като предпазна мярка отборът е изолиран след консултация с лекарите. Никоя друга швейцарска спортистка все още не е дала положителен тест за норовирус", добавиха от централата.

Швейцарският национален отбор победи Чехия с 4:3 след дузпи в откриващия мач от груповата фаза на Олимпийските игри. Следващият двубой на тима е на 7 февруари срещу тима на Канада, който все още не е играл в турнира.

Отборът на Швейцария стана вторият състав в женския олимпийски турнир с положителен тест за норовирус. Преди това той беше открит при състезателки от Финландия, техен съперник в групата. Поради потвърдените случаи, организационният комитет на Игрите реши да отложи мача между Канада и Финландия, първоначално насрочен за 5 февруари, с една седмица. Следващият двубой на Финландия е на 7 февруари срещу САЩ.

Олимпийският турнир по хокей на лед за жени е от 5 до 19 февруари.