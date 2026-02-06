САЩ подчини Чехия в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

Отборът на САЩ започна силно участието си в женския хокеен турнир на Олимпийските игри в Милано–Кортина след разгромен успех с 5:1 срещу тима на Чехия.
Двубоят бе от група „А“.
Другият мач от същия поток между Финландия и Канада трябваше да се изиграе по-късно вчера след 22:00 часа българско време, но това не се случи заради заболяване в състава на скандинавките. Мачът бе отложен за 12-февруари (четвъртък).
Иначе това беше общо третата среща от вчерашните сблъсъци.
В другите два мача Швеция победи Германия, а Италия надви Франция. И двата сблъсъка приключиха при 4:1 в полза на победителите.
Американките се оттеглиха след първата третина със само един гол аванс, който бе реализиран от Александра Карпентър (15:55).
През втората част състезателките от Северна Америка дръпнаха с три гола заради бързите попадения на Джоу Дън (3:13) и Хейли Скамура (4:36), като малко след това 19-годишната Барбора Юржичкова (8:37) върна надеждите за европейките. Две минути преди края на сирената обаче Хилъри Найт (17:50) се разписа и върна сериозната преднина за американките, с което интригата за заключителната третина почти се изчерпа.
При това положение в третата част срещата просто се доиграваше. Скамура (4:22) добави още едно попадение за САЩ, оформяйки убедителната победа.
Програмата на надпреварата продължава с нови два мача в днешния 6-и февруари (петък). От 13:10 часа българско време Франция се изправя срещу Япония, докато Чехия излиза срещу Швейцария.