САЩ подчини Чехия в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

Отборът на САЩ започна силно участието си в женския хокеен турнир на Олимпийските игри в Милано–Кортина след разгромен успех с 5:1 срещу тима на Чехия.

Двубоят бе от група „А“.

Другият мач от същия поток между Финландия и Канада трябваше да се изиграе по-късно вчера след 22:00 часа българско време, но това не се случи заради заболяване в състава на скандинавките. Мачът бе отложен за 12-февруари (четвъртък).

The opening game for Canada’s women’s hockey team has been postponed due to the Norovirus sidelining the majority of Team Finland.



The game will now be played on Feb. 12. #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/kUbzsAsVOL — TSN (@TSN_Sports) February 5, 2026

Иначе това беше общо третата среща от вчерашните сблъсъци.

Швеция победи Германия в първия мач от олимпийския турнир по хокей на лед за жени

В другите два мача Швеция победи Германия, а Италия надви Франция. И двата сблъсъка приключиха при 4:1 в полза на победителите.

Италия разгроми Франция в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

Американките се оттеглиха след първата третина със само един гол аванс, който бе реализиран от Александра Карпентър (15:55).

През втората част състезателките от Северна Америка дръпнаха с три гола заради бързите попадения на Джоу Дън (3:13) и Хейли Скамура (4:36), като малко след това 19-годишната Барбора Юржичкова (8:37) върна надеждите за европейките. Две минути преди края на сирената обаче Хилъри Найт (17:50) се разписа и върна сериозната преднина за американките, с което интригата за заключителната третина почти се изчерпа.

При това положение в третата част срещата просто се доиграваше. Скамура (4:22) добави още едно попадение за САЩ, оформяйки убедителната победа.

Програмата на надпреварата продължава с нови два мача в днешния 6-и февруари (петък). От 13:10 часа българско време Франция се изправя срещу Япония, докато Чехия излиза срещу Швейцария.