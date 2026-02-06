Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. САЩ подчини Чехия в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

САЩ подчини Чехия в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

  • 6 фев 2026 | 02:20
  • 161
  • 0
САЩ подчини Чехия в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

Отборът на САЩ започна силно участието си в женския хокеен турнир на Олимпийските игри в Милано–Кортина след разгромен успех с 5:1 срещу тима на Чехия.

Двубоят бе от група „А“.

Другият мач от същия поток между Финландия и Канада трябваше да се изиграе по-късно вчера след 22:00 часа българско време, но това не се случи заради заболяване в състава на скандинавките. Мачът бе отложен за 12-февруари (четвъртък).

Иначе това беше общо третата среща от вчерашните сблъсъци.

Швеция победи Германия в първия мач от олимпийския турнир по хокей на лед за жени
Швеция победи Германия в първия мач от олимпийския турнир по хокей на лед за жени

В другите два мача Швеция победи Германия, а Италия надви Франция. И двата сблъсъка приключиха при 4:1 в полза на победителите.

Италия разгроми Франция в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата
Италия разгроми Франция в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

Американките се оттеглиха след първата третина със само един гол аванс, който бе реализиран от Александра Карпентър (15:55).

През втората част състезателките от Северна Америка дръпнаха с три гола заради бързите попадения на Джоу Дън (3:13) и Хейли Скамура (4:36), като малко след това 19-годишната Барбора Юржичкова (8:37) върна надеждите за европейките. Две минути преди края на сирената обаче Хилъри Найт (17:50) се разписа и върна сериозната преднина за американките, с което интригата за заключителната третина почти се изчерпа.

При това положение в третата част срещата просто се доиграваше. Скамура (4:22) добави още едно попадение за САЩ, оформяйки убедителната победа.

Програмата на надпреварата продължава с нови два мача в днешния 6-и февруари (петък). От 13:10 часа българско време Франция се изправя срещу Япония, докато Чехия излиза срещу Швейцария.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Италия разгроми Франция в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

Италия разгроми Франция в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

  • 5 фев 2026 | 19:28
  • 1620
  • 0
Норвежец почти сигурно е аут от Олимпиадата след падането на "Стелвио" вчера

Норвежец почти сигурно е аут от Олимпиадата след падането на "Стелвио" вчера

  • 5 фев 2026 | 18:46
  • 980
  • 1
Линдзи Вон: Не се предавам, тренирам усилено

Линдзи Вон: Не се предавам, тренирам усилено

  • 5 фев 2026 | 18:42
  • 1140
  • 1
Сноубордистите с поредна тренировка в Ливиньо

Сноубордистите с поредна тренировка в Ливиньо

  • 5 фев 2026 | 17:42
  • 1007
  • 0
Швеция победи Германия в първия мач от олимпийския турнир по хокей на лед за жени

Швеция победи Германия в първия мач от олимпийския турнир по хокей на лед за жени

  • 5 фев 2026 | 16:48
  • 971
  • 0
Страхотна новина за норвежцитe: Крадецът се уплаши, извини се и върна екипировката

Страхотна новина за норвежцитe: Крадецът се уплаши, извини се и върна екипировката

  • 5 фев 2026 | 16:19
  • 771
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 18099
  • 271
Аталанта нанесе най-тежката загуба на Ювентус при Спалети и го изхвърли от Купата на Италия

Аталанта нанесе най-тежката загуба на Ювентус при Спалети и го изхвърли от Купата на Италия

  • 5 фев 2026 | 23:54
  • 6962
  • 18
Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

Пратеници на елитни турски клубове идват за футболист на Славия

  • 5 фев 2026 | 18:38
  • 13436
  • 11
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 23734
  • 63
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 16826
  • 46
Трансферният прозорец в НБА затвори, ето какво се случи

Трансферният прозорец в НБА затвори, ето какво се случи

  • 5 фев 2026 | 22:00
  • 8384
  • 0