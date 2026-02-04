Рокада в отбора на Канада по хокей на лед за Олимпиадата

Сам Бенет, носител на наградата „Кон Смит“, присъждана на най-полезния състезател в плейофите на Националната хокейна лига (НХЛ), беше включен в канадския отбор по хокей на лед за Олимпийския турнир в Милано/Кортина, обяви Олимпийският комитет на страната.

Бенет ще заеме мястото на контузения титулярен център Антъни Сирели. Сирели, който имаше важна роля в двете поредни спечелени Купи „Стенли“ през 2020-а и през 2021-а година, е получил травма, чиято специфика не е известна за момента.

Сам Бенет – шампион с Флорида Пантърс от 2024-а и от 2025-а година, беше част от отбора на Канада, който спечели турнира „Четирите нации“ миналата година. също през 2025-а година той беше обявен и за най-добрия състезател в елиминациите по пътя към титлата, наричана „Купа Стенли“.

Олимпийският хокеен турнир при мъжете започва на 11-и февруари и за първи път от 2014-а година насам в него ще участват и състезатели от НХЛ, което вдига неимоверно нивото и престижа му, както и на целите Зимни Игри.

Канада е в група А на тазгодишния турнир заедно със съставите на Чехия, Швейцария и Франция.