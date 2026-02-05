Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Италия разгроми Франция в първия си мач от женския хокей на Олимпиадата

  • 5 фев 2026 | 19:28
  • 834
  • 0
Отборът на Италия разгроми с 4:1 тима на Франция в първия си двубой от програмата на турнира по хокей на лед за жени на Олимпийските игри в Милано – Кортина. По този начин италианките записаха историческа първа победа на Олимпиада, а тя дойде след една изразителна игра.

Резултатът беше открит от Габриеле де Серес, която изведе французойките напред малко преди средата на първата третина при игра с човек повече. Точно минута по-късно обаче Кайла Тутина изравни резултата, който остана непроменен до края на частта.

Във втория период Ребека Рочела реализира една шайба за Италия, а Матилде Фантини и Кристин дела Ровера добавиха още две попадения във финалните 20 минути. По този начин те оформиха крайното 4:1 в полза на домакините.

Във временното класиране в група Б Италия разделя първото място с тима на Швеция, който по-рано през деня се наложи също с 4:1 срещу Германия в откриващия двубой на турнира по хокей на лед за жени.

Снимки: Gettyimages

