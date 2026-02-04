Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Норовирус плъзна в женския олимпийски отбор по хокей на лед на Финландия

Норовирус плъзна в женския олимпийски отбор по хокей на лед на Финландия

  • 4 фев 2026 | 16:55
  • 442
  • 0
Норовирус плъзна в женския олимпийски отбор по хокей на лед на Финландия

Четири състезателки от националния отбор на Финландия по хокей на лед за жени са се заразили с норовирус преди началото на олимпийския турнир, съобщи вестник Iltalehti.

В сряда бяха отменени всички мероприятия с участието на представители на финландския тим, включително тренировката и срещата с медиите.

„Заразените и техните съквартирантки са изолирани в стаите си в Олимпийското село, а всички помещения, използвани от отбора в селото и на ледената пързалка, се дезинфекцират, за да се предотврати разпространението на болестта. На този етап се избягват и всякакви контакти“, цитира изданието главният лекар на националния отбор Маарит Валтонен.

В груповата фаза Финландия ще играе срещу отборите на Канада, САЩ, Чехия и Швейцария. Първият мач на финландките е насрочен за 5 февруари, като съперник ще им бъдат канадките.

Норовирусът представлява патоген, който причинява стомашно-чревни инфекции през зимата.

