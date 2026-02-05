Швеция победи Германия в първия мач от олимпийския турнир по хокей на лед за жени

Швеция спечели убедително с 4:1 срещу Германия на старта на женския олимпийски турнир по хокей на лед в Милано. Шведките губеха с 0:1, но направиха обрат в мача от предварителна група Б в арената за хокей на лед „Милано Ро“. Залата с капацитет 5800 души остана полупразна, но шведските и германските фенове вдигнаха достатъчно шум и създадоха добра атмосфера за началото на турнира.

Първите три отбора в Група Б се класират за четвъртфиналите, а вторият мач от групата между Италия и Франция се играе в момента в арена „Сантаджулия".

И петте отбора в Група А се класират за четвъртфиналите, като подреждането ще определи тяхното място в схемата за следващия кръг. САЩ играе срещу Чехия в четвъртък, а мачът на защитаващия титлата шампион Канада беше отложен за 12 февруари поради стомашно разстройство на отбора на Финландия. Швейцарците също са в Група А.