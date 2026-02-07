Зак Браун: Колоната във Формула 1 ще се разтегли, но това е нормално

Главният изпълнителен директор на Макларън Рейсинг Зак Браун прогнозира, че заради новите правила във Формула 1, разликите през предстоящия сезон ще се увеличат, но американецът уточни, че това е нормално.

„Най-вероятно, големите четири отбора ще останат начело – обясни Браун при откриването на новата база на тима на Макларън в Индикар в Индианаполис. – Но засега е трудно да се прогнозира в какъв ред ще се подредят отборите в топ 4. Ако днес има състезание в Лас Вегас, то фаворит ще е Мерцедес, но до това състезание има още много време.

A week since Shakedown! It's got us all excited for the first official test in Bahrain next week! 🇧🇭#F1 pic.twitter.com/Uq4ucjCo67 — Formula 1 (@F1) February 6, 2026

„Все още не сме видели новата кола на Уилямс на писта, Астън Мартин се появиха в Барселона в самия край на теста. Мисля, че колоната ще се разтегли, но това е нормално, когато всички използват нови автомобили.

„Миналата година цялата колона се събра в 1 секунда, а сега предполагам, че разликата от първия до последния ще е 2-3 секунди, но това трябва да се очаква.

„В сравнение с 2025 времената за обиколка най-вероятно ще се влошат с 3-4 секунди като това няма да се вижда отстрани. Знаете, че в „Инди 500“ например е трудно да се каже дали болидите вървят с 230 или 226 мили в час, при нас ще има подобна малка разлика.“

