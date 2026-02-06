Популярни
Ландо Норис прогнозира хаотични състезания през новия сезон

  6 фев 2026
Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис очаква да станем свидетели на "по-хаотични“ надпревари през новия сезон, основно заради новите болиди, които ще дебютират тази година. Заради големите промени в аеродинамиката и задвижващите системи много специалисти очакват възможност за ново разпределение на силите във Формула 1.

„Пробвах някои неща по време на шейкдауна в Барселона, просто за да усетя какво е, когато използваш бутона за допълнителната мощност - заяви Норис пред медиите след теста. - И тогава осъзнаваш, щом веднъж използваш този бутон, колко много може да ти навреди това на следващата права и колко бързо трябва да заредиш отново батерията.“

„Голяма част от тестовете се състоят в това просто да пробваш неща, дори да натиснеш този бутон, когато по принцип никой никога не би го направил, само за да видиш какво ще се случи или какви са последствията – как трябва да караш в следващата обиколка или в следващите няколко завоя, за да възстановиш всичко това.“

Ландо Норис обясни и защо очаква „хаотични“ състезания през новия сезон.

„Това, което ще видите, е като цяло просто повече от всичко... може да има по-хаотични състезания в зависимост от това кога хората използват бутона за мощността - заяви Норис. - Има много прави и места, да речем, дори в Барселона, където всъщност не използваш батерията толкова много, например между пети и седми завой, това е къса права.

„Но ако използваш повече мощност след нея, то тогава печелиш доста конски сили и можеш да изпревариш някого преди седми завой, което по принцип никога не би се случило преди. Но пък тогава ще имаш проблеми в завой №10. Ще можем да се притискаме и атакуваме на различни места в сравнение с преди. Мисля, че това е по-доброто решение."

Снимки: Gettyimages

