Още уволнения в Ред Бул, отиват си верни на Хорнър хора

Бившите световни шампиони във Формула 1 Ред Бул се разделиха с нова порция служители, като в случая става въпрос за лоялни на Кристиан Хорнър ключови служители в администрацията на тима.

Според непотвърдена от отбора информация, става въпрос за четирима думи, най-старшият сред които е Джоана Флийт, която до тази седмица беше директор Човешки ресурси в Ред Бул Рейсинг. Освободени са и Джулия Джордж, която беше директор, отговарящ за партньорствата на Ред Бул с други компании, както и Саймън Смит-Райт, маркетинг директор на групата и старши-мениджърът, отговарящ за комуникациите Алис Хедуърт, която преди това работеше със Серхио Перес, докато той беше пилот на Ред Бул.

Red Bull Racing has parted ways with several senior staff members as part of an internal restructuring this week. pic.twitter.com/bMMWgXru95 — F1grids (@F1gridx) February 6, 2026

Уволненията са част от промените в тима, предприети от Лоран Мекис, а това е нов удар, който понася маркетинг департамента на отбора.

Кристиън Хорнър беше уволнен броени дни след Гран При на Великобритания през юли, а заедно с него бяха освободени и Оливър Хюз и Пол Смит, които бяха директорите, отговарящи съответно за маркетинга и комуникациите.

В края на миналата година стана ясно, че доктор Хелмут Марко е подал оставка и се е оттеглил от всички длъжности в Ред Бул Рейсинг, въпреки че имаше договор с компанията до края на 2026 година.

Снимки: Gettyimages