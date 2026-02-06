Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Солидно начало на пролетния полусезон за ЦСКА, "червените" с обрат за 3:1 над Арда - на живо с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Още уволнения в Ред Бул, отиват си верни на Хорнър хора

Още уволнения в Ред Бул, отиват си верни на Хорнър хора

  • 6 фев 2026 | 19:54
  • 190
  • 0

Бившите световни шампиони във Формула 1 Ред Бул се разделиха с нова порция служители, като в случая става въпрос за лоялни на Кристиан Хорнър ключови служители в администрацията на тима.

Според непотвърдена от отбора информация, става въпрос за четирима думи, най-старшият сред които е Джоана Флийт, която до тази седмица беше директор Човешки ресурси в Ред Бул Рейсинг. Освободени са и Джулия Джордж, която беше директор, отговарящ за партньорствата на Ред Бул с други компании, както и Саймън Смит-Райт, маркетинг директор на групата и старши-мениджърът, отговарящ за комуникациите Алис Хедуърт, която преди това работеше със Серхио Перес, докато той беше пилот на Ред Бул.

Оскар Пиастри очаква да има „реален шанс“ за титлата
Оскар Пиастри очаква да има „реален шанс“ за титлата

Уволненията са част от промените в тима, предприети от Лоран Мекис, а това е нов удар, който понася маркетинг департамента на отбора.

Кристиън Хорнър беше уволнен броени дни след Гран При на Великобритания през юли, а заедно с него бяха освободени и Оливър Хюз и Пол Смит, които бяха директорите, отговарящи съответно за маркетинга и комуникациите.

Патрезе: Хамилтън може да вземе титлата
Патрезе: Хамилтън може да вземе титлата

В края на миналата година стана ясно, че доктор Хелмут Марко е подал оставка и се е оттеглил от всички длъжности в Ред Бул Рейсинг, въпреки че имаше договор с компанията до края на 2026 година.

В Кадилак планират втори филмов ден другата седмица
В Кадилак планират втори филмов ден другата седмица
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

5 милиона евро за болида, с който Михаел Шумахер взе първата си победа

5 милиона евро за болида, с който Михаел Шумахер взе първата си победа

  • 6 фев 2026 | 15:47
  • 514
  • 0
Гасли си купи дом в Маями за 5 милиона долара

Гасли си купи дом в Маями за 5 милиона долара

  • 6 фев 2026 | 15:31
  • 598
  • 0
Зак Браун е готов да работи пак с Фернандо Алонсо

Зак Браун е готов да работи пак с Фернандо Алонсо

  • 6 фев 2026 | 15:16
  • 684
  • 0
Карлос Сайнц се разделя с навигатора си

Карлос Сайнц се разделя с навигатора си

  • 6 фев 2026 | 14:47
  • 550
  • 0
В Италия: ФИА променя правилата за компресията заради Мерцедес

В Италия: ФИА променя правилата за компресията заради Мерцедес

  • 6 фев 2026 | 13:13
  • 2853
  • 1
Отборите от Формула 1 вече се настаняват на "Сахир" за двата предсезонни теста

Отборите от Формула 1 вече се настаняват на "Сахир" за двата предсезонни теста

  • 5 фев 2026 | 19:11
  • 4955
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 75958
  • 371
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 1270
  • 0
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 39110
  • 65
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 20965
  • 10
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 13326
  • 11
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 11667
  • 23