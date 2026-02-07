Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Рали „България“ може да има етап на писта „А1 Мотор парк“

Рали „България“ може да има етап на писта „А1 Мотор парк“

  • 7 фев 2026 | 10:18
  • 745
  • 0

През 2026 година най-голямото ни автомобилно състезание – рали „България“ се завръща и то може да има супер специален етап на най-новата автомобилна писта у нас – „А1 Мотор парк“.

Това заяви председателят на Автомобилната федерация на България (АФБ) Калоян Станчев при гостуването си в „Спортал Моторспорт“ с водещ Георги Иванов.

Тук може да видите проекта за календар за сезон 2026 на АФБ

За последно рали „България“ се проведе през 2023 година с център Велико Търново, но за 2026 състезанието може да се върне в Самоков и да използва отсечките около града и Боровец. Както и новата писта „А1 Мотор парк“, където освен провеждането на етап, може да се разположи и сервизната зона.

АФБ публикува в края на януари своя проект за календар за сезон 2022 година в автомобилния спорт у нас, като Станчев заяви, че в рамките на следващите две седмици този календар трябва да бъде потвърден.

Председателят на АФБ коментира и факта, че за първи път в историята на автомобилния спорт у нас пистовият ни шампионат няма да включва улични трасета. Но Станчев поясни, че това не означава, че в близко бъдеще някое улично трасе няма да се върне в календара, като потвърди и основната причина за отсъствието на големите градове от пистовия календар.

Гледайте във видеото гостуването на председателя на АФБ Калоян Станчев в „Спортал Моторспорт“.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

