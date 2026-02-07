Рали „България“ може да има етап на писта „А1 Мотор парк“

През 2026 година най-голямото ни автомобилно състезание – рали „България“ се завръща и то може да има супер специален етап на най-новата автомобилна писта у нас – „А1 Мотор парк“.

Това заяви председателят на Автомобилната федерация на България (АФБ) Калоян Станчев при гостуването си в „Спортал Моторспорт“ с водещ Георги Иванов.

За историята! Без улични трасета в пистовия ни шампионат

За последно рали „България“ се проведе през 2023 година с център Велико Търново, но за 2026 състезанието може да се върне в Самоков и да използва отсечките около града и Боровец. Както и новата писта „А1 Мотор парк“, където освен провеждането на етап, може да се разположи и сервизната зона.

АФБ публикува в края на януари своя проект за календар за сезон 2022 година в автомобилния спорт у нас, като Станчев заяви, че в рамките на следващите две седмици този календар трябва да бъде потвърден.

Победителят от “Монте Карло” иска титла за Грязин или Росел

Председателят на АФБ коментира и факта, че за първи път в историята на автомобилния спорт у нас пистовият ни шампионат няма да включва улични трасета. Но Станчев поясни, че това не означава, че в близко бъдеще някое улично трасе няма да се върне в календара, като потвърди и основната причина за отсъствието на големите градове от пистовия календар.

Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

Гледайте във видеото гостуването на председателя на АФБ Калоян Станчев в „Спортал Моторспорт“.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg