За историята! Без улични трасета в пистовия ни шампионат

За първи път в историята на автомобилния спорт в България календарът на пистовия ни шампионат няма да включва улични трасета. Това стана ясно от проекта за календар на сезон 2026 на АФБ, публикуван на страницата на федерацията.

Десетилетия наред “пистовите състезания” у нас се провеждаха на пътни възли и в краен случай на някое летище. Появата на писта “Дракон” промени донякъде това положение, но тези трасета останаха най-популярни сред феновете и в основата на календара.

За сезон 2026 това трябва да се промени с въвеждането в експлоатация на новата писта у нас “А1 Мотор парк” до Самоков, където ще има два кръга - там ще е първият (17-19 април) и третият (10-11 октомври). Вторият и четвъртият ще са на “Дракон” - съответно на 27-28 юни и 7-8 ноември.

Официалното откриване на “А1 Мотор парк” е на 21 март и пистата трябва да отговаря на изискванията на Ниво 3 на ФИА, т.е за състезания и за Формула 3, а след последната реконструкция на “Дракон” е много по-различно и интересно постоянно трасе.

През годините всички най-големи градове у нас са приемали пистови надпревари: неизчерпателното изброяване може да започне от алеите на курорта “Албена” през София (вече три локации), Пловдив, Варна, Бургас (на няколко места), Русе, Кюстендил, Стара Загора, Велико Търново, Хасково и да стигне до летищата “Бършен” в Сливен и военното в Долна Митрополия, където имаше общи надпревари с мотоциклетния пистов шампионат.

