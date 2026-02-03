Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. За историята! Без улични трасета в пистовия ни шампионат

За историята! Без улични трасета в пистовия ни шампионат

  • 3 фев 2026 | 11:40
  • 1463
  • 1

За първи път в историята на автомобилния спорт в България календарът на пистовия ни шампионат няма да включва улични трасета. Това стана ясно от проекта за календар на сезон 2026 на АФБ, публикуван на страницата на федерацията.

Десетилетия наред “пистовите състезания” у нас се провеждаха на пътни възли и в краен случай на някое летище. Появата на писта “Дракон” промени донякъде това положение, но тези трасета останаха най-популярни сред феновете и в основата на календара.

"Писта София 2025" предложи интригуващи битки на феновете на автомобилизма
"Писта София 2025" предложи интригуващи битки на феновете на автомобилизма

За сезон 2026 това трябва да се промени с въвеждането в експлоатация на новата писта у нас “А1 Мотор парк” до Самоков, където ще има два кръга - там ще е първият (17-19 април) и третият (10-11 октомври). Вторият и четвъртият ще са на “Дракон” - съответно на 27-28 юни и 7-8 ноември.

Официалното откриване на “А1 Мотор парк” е на 21 март и пистата трябва да отговаря на изискванията на Ниво 3 на ФИА, т.е за състезания и за Формула 3, а след последната реконструкция на “Дракон” е много по-различно и интересно постоянно трасе.

АФБ награди шампионите и призьорите за сезон 2025
АФБ награди шампионите и призьорите за сезон 2025

През годините всички най-големи градове у нас са приемали пистови надпревари: неизчерпателното изброяване може да започне от алеите на курорта “Албена” през София (вече три локации), Пловдив, Варна, Бургас (на няколко места), Русе, Кюстендил, Стара Загора, Велико Търново, Хасково и да стигне до летищата “Бършен” в Сливен и военното в Долна Митрополия, където имаше общи надпревари с мотоциклетния пистов шампионат.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Дженсън Бътън сменя Уилямс с Астън Мартин

Дженсън Бътън сменя Уилямс с Астън Мартин

  • 2 фев 2026 | 17:20
  • 2449
  • 1
Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

  • 2 фев 2026 | 16:55
  • 2227
  • 0
Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

  • 2 фев 2026 | 16:35
  • 6541
  • 16
Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

  • 2 фев 2026 | 16:19
  • 2487
  • 3
Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

  • 2 фев 2026 | 15:48
  • 853
  • 0
Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

  • 2 фев 2026 | 15:29
  • 1204
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 9019
  • 38
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 19402
  • 111
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 782
  • 0
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 2343
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 7420
  • 15
Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

Везенков и Олимпиакос откриват кръга в Евролигата с коварно гостуване

  • 3 фев 2026 | 06:45
  • 6566
  • 3