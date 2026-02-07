Орлин Станойчев: Трябва да се гордеем с тези момчета

Орлин Станойчев е бивш професионален тенисист и състезател на националния отбор на България за Купа „Дейвис". След края на състезателната си кариера той е капитан на националния отбор в периода 2003–2005 г. Станойчев е първият българин, достигнал до топ 100 на световната ранглиста при мъжете. В кариерата си има пет титли на сингъл и пет на двойки и е участвал във всички турнири от Големия шлем.

В периода 2010–2011 г. е спортен директор на Българската федерация по тенис, а през 2023 г. – турнирен директор на „Sofia Open". В момента Орлин Станойчев е член на Управителния съвет на Българската федерация по тенис.

Орлин Станойчев даде специално интервю за сайта на Българската федерация по тенис преди историческата среща на България срещу Белгия за Купа „Дейвис".

– Г-н Станойчев, за първи път в историята си България достига до това ниво в Купа „Дейвис" – Световната група. Какви са очакванията ви за представянето на националния отбор?

– Според мен трябва да сме изключително горди с момчетата за това, което постигнаха. В момента се намираме в Световната група заедно с всички водещи тенис нации. Невероятно е докъде стигнаха тези млади състезатели. Що се отнася до предстоящия мач, смятам, че най-важното е да се наслаждават на момента и да не мислят за нищо друго. Говорих с тях и им казах да се концентрират върху основните неща – движение, фокус върху топката, без излишно напрежение. Каквото и да се случи, ние вече се гордеем с тях.

– На какво се дължат успехите на това силно младо поколение?

– Купа „Дейвис" е много специфично състезание, в което ранглистата не винаги е решаваща. Много от отборите, срещу които играхме, бяха фаворити, но ние успяхме да ги победим. Момчетата играха със сърце и с голямо самочувствие, а това е изключително важно. Подкрепата на българската публика също изигра огромна роля. Това са емоции, които трудно могат да се изпитат по индивидуалните турнири. След успехите им на турнирите от Големия шлем хората ги посрещнаха като герои и това им даде допълнителен тласък. Те показаха над 100% от възможностите си и бяха много сплотени – а сплотеността е ключова в Купа „Дейвис". Разбира се, има и елемент на късмет. В спорта той винаги е важен, но трябва да си подготвен, когато ти се усмихне.

– Колко важни са домакинството и подкрепата на публиката в подобни двубои?

– Домакинството по принцип е много важно, но понякога може и да натовари играчите. Затова е нужно спокойствие и смирение – точка по точка. Въпреки това подкрепата на публиката е огромен фактор. Тя може да разстрои противника, а българската публика е известна със своята страст. Купа „Дейвис" позволява повече емоции и това определено може да наклони везните. Най-важното е да се наслаждаваме на момента – намираме се на ниво, на което България никога не е била.

– По ваше време, заедно със Стефан Цветков, Милен Велчев и други, също имаше силни отбори. Каква е разликата със сегашното поколение?

– И ние сме постигали големи победи. Например успехът във Финландия, където първата им ракета беше около №40 в света – това е една от най-значимите победи в нашия период. Разликата сега е, че има повече спонсори, повече възможности и по-добра организация. Комбинацията от сплотеност, силна игра и късмет е решаваща. Нека не забравяме, че срещу Ел Салвадор бяхме на една точка от загуба. Късметът е важен, но трябва да си готов, когато дойде.

– По-лесно ли е днес за младите тенисисти да се развиват, отколкото по ваше време?

– Трудно е да се каже. Това, което със сигурност е по-лесно днес, е финансирането. Парите в тениса са много повече. Сега дори отпадането в първия кръг на квалификациите носи сериозни приходи, докато преди беше съвсем различно. Това позволява на състезателите да си осигурят качествен екип и по-добра подготовка. От друга страна, конкуренцията е много по-голяма. Истината вероятно е някъде по средата.

– Оптимист ли сте за бъдещето на българския тенис?

– Абсолютно. Успехите ни в юношеския тенис са нещо невероятно. Имаме по-добри резултати от държави с много по-големи възможности като САЩ, Великобритания и Австралия. България спечели титли от Големия шлем при юношите, включително тази на Димитър Кисимов на двойки, което е изключително рядко постижение. Потенциалът е огромен. Най-важното е да не се изпусне преходът от юноши към професионален тенис, защото той е най-трудният. Ако успеем да го направим, бъдещето на българския тенис изглежда повече от обещаващо.