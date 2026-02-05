Капитанът на Белгия за Купа "Дейвис" Стив Дарси: На хартия ние сме фаворити, но това не означава нищо на корта

Капитанът на Белгия за Купа "Дейвис" Стив Дарси показа уважение към състава на България преди предстоящия сблъсък между двата тима в неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Той даде пресконференция в зала "Колодрума" в Пловдив преди мачовете между двете селекции на 7 и 8 февруари.

„Имаме големи очаквания. Разполагаме със страхотен отбор. Всички състезатели обичат да играят за страната си. Знаем, че се изправяме срещу труден съперник с много млади и талантливи състезатели. Те са много впечатляващи. Знаем, че ще бъде труден мач. Тук сме, за да се опитаме да спечелим. Надявам се, че ще стигнем до успеха“, коментира Дарси.

Двубоите ще се играят на клей корт в зала "Колодрума", като за първи път в историята България ще играе на такава настилка на закрито.

„Кортът е много добър. Свикнали сме да играем на клей. В Белгия се играе много на клей. Сезонът в момента е на твърди кортове, но мисля, че това е добър избор от България и ще стане интересен сблъсък. Имаме добри играчи. Всички са готови за мачовете", обясни още капитанът на белгийския отбор, който в предишното издание на надпреварата достигна до полуфиналите.

„Това е Купа „Дейвис“ и винаги стават изненади. Никой не очакваше да играем от нас да играем на полуфиналите през миналата година, но никой не очакваше и България да победи Финландия. Откакто аз водя отбора, това е първият път, в който може да се каже, че сме фаворити. На хартия ние сме фаворити, но това не означава нищо на корта. По-лесно е, когато не си фаворит, защото нямаш какво да губиш. Казвам на моите състезатели да внимават, защото мачът ще бъде коварен. Няма да ни бъде лесно и сме готови. Голямото ни оръжие е отборният дух“, допълни още Стив Дарси.

Жребият за двубоите ще бъде изтеглен в петък от 11:30 часа в хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center. Програмата на сблъсъка предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 часа, а тези в неделя – в 13:00 часа.