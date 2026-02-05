Популярни
Националите разкриват очакванията си преди историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис"

  • 5 фев 2026 | 10:54
  • 504
  • 0
Националите разкриват очакванията си преди историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис"

Sportal.bg ще излъчи от 11:00 на живо пресконференцията на националния отбор по тенис, който в събота и неделя излиза на корта в исторически мач за родния тенис! Пловдив ще бъде домакин на плейофа от Световната група на Купа „Дейвис" между отборите на България и Белгия. Това не е просто мач, а сбъдната мечта. Това е и поредното доказателство, че българският тенис върви уверено към световния елит.

За първи път в историята си България се класира сред най-силните отбори на планетата. Пътят дотук беше извоюван с характер и непримирим дух – с три големи победи срещу Салвадор, Румъния и Финландия. Въпреки успехите нашият отбор не спира да се развива и да гони още по-високи върхове.

България разполага с изключително млад и талантлив отбор – момчета, които вече карат света да говори за българския тенис. Иван Иванов покори "Уимбълдън" и US Open и влезе в историята като първия българин, обявен за световен шампион. Александър Василев стигна до финал на US Open. Пьотр Нестеров и Илиян Радулов израстват с всеки турнир, а Александър Донски се утвърди сред елита при двойките. Това е бъдещето на България в тениса, което се нуждае от подкрепата на всички.

Срещу нас е силният отбор на Белгия – полуфиналист от световните финали за Купа „Дейвис" през миналата година. Предизвикателството е огромно. Нашите тенисисти обаче са готови да запишат най-великата победа в историята на българския тенис в Купа „Дейвис".

