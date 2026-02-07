Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Томба и Компаньони - най-ярките олимпийски пламъци на Италия

  7 фев 2026 | 09:47
  • 1200
  • 0
Две от най-успешните олимпийски звезди на Италия в алпийските ски – Алберто Томба и Дебора Компаньони – доведоха до кулминационен финал церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026, като запалиха олимпийския огън в Милано.

За първи път в историята на Олимпийските игри церемонията завърши със запалването на два олимпийски огъня – един в Милано и втори в Кортина д’Ампецо (запален от София Годжа).

Известен с обичливия прякор Томба ла Бомба заради агресивния си стил на пистата, италианската легенда спечели пет олимпийски медала в периода 1988–1998 г. 59-годишният Томба направи зашеметяващ дебют на Игрите в Калгари 1988, където спечели злато както в гигантския слалом, така и в слалома. По-късно той успешно защити титлата си в гигантския слалом, превръщайки се в първия алпийски скиор, спечелил злато в една и съща дисциплина на две Олимпиади.

В Лилехамер 1994 Томба постави нов стандарт, като стана първият алпийски скиор с медали от три различни Олимпийски игри, след като спечели сребро в гигантския слалом.

Трикратната олимпийска шампионка и друга икона на италианските алпийски ски Дебора Компаньони заедно с Томба бе издигната към олимпийския огън при Арко дела Паче, за да запали пламъка. Компаньони има също толкова впечатляваща визитка – златни медали от Албервил 1992, Лилехамер и Нагано 1998, както и сребро от Нагано.

Съвременници по епоха, двамата бяха приятели въпреки различията в характера – шоуменът Томба и по-сдържаната Компаньони. Тя получава сериозна контузия в коляното ден след спечелването на златото си в супер-Г на Олимпиадата в Албервил.

В скорошно интервю за Corriere della Sera Томба си припомни как ѝ се обадил по телефона, за да я утеши, и ѝ предложил да празнуват заедно като олимпийски шампиони въпреки травмата.

Компаньони е символ на устойчивост, след като преодолява поредица от тежки контузии и лични кризи. През 2021 г. тя преживява трагична семейна загуба – брат ѝ Якопо загива, след като е отнесен от лавина по време на алпинистки преход.

Тя бе омъжена за италианския предприемач Алесандро Бенетон, председател на семейната компания, която контролира едноименната модна група. Днес двамата са разведени. В наши дни нейните страсти са ски-алпинизма – подобно на Томба – и катеренето, както споделя пред La Repubblica. Тя практикува по-малко алпийски ски заради постоянните болки в коляното.

„Вече нямам мускулите, които имах някога, но спортът ме е научил на самодисциплина. И не водя мързелив живот – оставам любопитна жена“, казва Компаньони.

