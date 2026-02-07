Официално: Хамес Родригес пидписа с Минесота Юнайтед

Капитанът на Колумбия Хамес Родригес подписа с Минесота Юнайтед, като това е седмият му клуб, откакто напусна Реал Мадрид през 2020 година. Тимът от Мейджър Лийг Сокър обяви, че 34-годишният полузащитник е парафирал контракт до юни 2026 година, с опция за удължаване до декември 2026-а.

Родригес ще заеме място за чуждестранен футболист в състава, като трансферът ще бъде финализиран след преминаване на медицинските прегледи и получаване на виза.

Él está aquí.



The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026. pic.twitter.com/SLUjgLmDUh — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

„Хамес е футболист, чиято класа, визия и опит на най-високо ниво са безспорни. Радваме се, че ще добавим неговата креативност и футболен интелект към нашия отбор“, заяви спортният директор на клуба Халед Ел-Ахмад.

Родригес, който спечели „Златната обувка“ на Мондиал 2014 след впечатляващо представяне, което му донесе трансфер в Реал Мадрид, се превърна в истински футболен номад през последните години. От сезон 2019/20 насам плеймейкърът игра за Евертън, Ал-Раян, Олимпиакос, Сао Пауло, Райо Валекано и Леон, преди да пристигне в Минесота.

BTS with No. 10 pic.twitter.com/0xJTQRNj9c — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

„Много съм щастлив за този нов етап в живота си. Надявам се да бъда в най-добра форма, за да донеса радост на този град и на всички, които ми гласуват доверие. Очаквам с нетърпение да се срещна с всички страстни фенове на Минесота, защото и аз съм страстен футболист, който винаги дава всичко от себе си на терена и винаги иска да побеждава“, заяви Хамес.

Той ще има възможност да дебютира за новия си клуб при старта на сезона в МЛС на 21 февруари, когато Минесота се изправя срещу Остин.