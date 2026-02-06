Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Минесота Юнайтед
  3. Хамес Родригес уреди трансфера си в МЛС

Хамес Родригес уреди трансфера си в МЛС

  • 6 фев 2026 | 11:45
  • 330
  • 0
Хамес Родригес уреди трансфера си в МЛС

Колумбийският национал Хамес Родригес е постигнал споразумение за трансфера си в Минесота Юнайтед като свободен агент, съобщава Фабрицио Романо.

Хамес Родригес ще играе в МЛС
Хамес Родригес ще играе в МЛС

С преминаването си в клуба от Мейджър Лийг Сокър 34-годишният играч ще остане в Северна Америка, след като последният му отбор беше Леон, откъдето си тръгна в началото на тази година. За мексиканския тим той записа 34 мача с 5 гола и 9 асистенции. Преди това Родригес е носил екипите на Банфийлд, Порто, Монако, Реал Мадрид, Байерн (Мюнхен), Евертън, Ал-Раян, Олимпиакос, Сао Пауло и Райо Валекано.

Атакуващият халф ще се превърне в третия колумбиец в състава на Минесота след централния бранител Хеферсон Диас и крилото Маурисио Гонсалес, който също се присъедини към отбора през тази зима.

Снимки: Gettyimages

