Хамес Родригес уреди трансфера си в МЛС

Колумбийският национал Хамес Родригес е постигнал споразумение за трансфера си в Минесота Юнайтед като свободен агент, съобщава Фабрицио Романо.

Хамес Родригес ще играе в МЛС

С преминаването си в клуба от Мейджър Лийг Сокър 34-годишният играч ще остане в Северна Америка, след като последният му отбор беше Леон, откъдето си тръгна в началото на тази година. За мексиканския тим той записа 34 мача с 5 гола и 9 асистенции. Преди това Родригес е носил екипите на Банфийлд, Порто, Монако, Реал Мадрид, Байерн (Мюнхен), Евертън, Ал-Раян, Олимпиакос, Сао Пауло и Райо Валекано.

James Rodríguez is set to join Minnesota United as a free agent, reports @FabrizioRomano



Coming soon to MLS 🇨🇴 pic.twitter.com/J8HL6pNNk7 — B/R Football (@brfootball) February 5, 2026

Атакуващият халф ще се превърне в третия колумбиец в състава на Минесота след централния бранител Хеферсон Диас и крилото Маурисио Гонсалес, който също се присъедини към отбора през тази зима.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages