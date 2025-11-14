Хамес Родригес не преговаря с Орландо Сити

Въпреки появилите се в медиите информации, колумбийският халф Хамес Родригес не води преговори с Орландо Сити, твърди Фабрицио Романо.

34-годишният футболист на мексиканския Леон все още активно си търси нов отбор. Основната му цел е да намери клуб, в който да играе редовно и да покаже най-доброто от себе си, за да си осигури място в състава на Колумбия за Световното първенство догодина.

🚨❌ There are no talks between James Rodriguez and Orlando City despite reports.



He’s still looking for new club as a free agent. pic.twitter.com/hqXuOPpEDE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025

Колумбия завърши на трето място в квалификациите в Южна Америка с актив от 28 точки.

Ако Хамес Родригес попадне в състава за Мондиал 2026, това ще бъде третото световно първенство в неговата кариера.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages