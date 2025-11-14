Хамес Родригес не преговаря с Орландо Сити

Въпреки появилите се в медиите информации, колумбийският халф Хамес Родригес не води преговори с Орландо Сити, твърди Фабрицио Романо.
34-годишният футболист на мексиканския Леон все още активно си търси нов отбор. Основната му цел е да намери клуб, в който да играе редовно и да покаже най-доброто от себе си, за да си осигури място в състава на Колумбия за Световното първенство догодина.
Колумбия завърши на трето място в квалификациите в Южна Америка с актив от 28 точки.
Ако Хамес Родригес попадне в състава за Мондиал 2026, това ще бъде третото световно първенство в неговата кариера.
Снимки: Gettyimages