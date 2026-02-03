Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Минесота Юнайтед
  3. Хамес Родригес ще играе в МЛС

  • 3 фев 2026 | 21:52
  • 468
  • 0
Бившата звезда на Реал Мадрид и Байерн (Мюнхен) Хамес Родригес може да продължи кариерата си в американската Мейджър Лийг Сокър.

Според информация на "Атлетик", колумбийският атакуващ халф води преговори с отбора на Минесота Юнайтед.

Хамес Родригес не преговаря с Орландо Сити

34-годишният футболист е свободен агент, след като напусна мексиканския Клуб Леон през декември. За престоя си в Леон Хамес записа 34 мача, в които отбеляза 5 гола и направи 9 асистенции.

В края на миналата година се появиха слухове, че колумбиецът е близо до договор с Орландо Сити, но те не се потвърдиха.

