Хамес Родригес ще играе в МЛС

Бившата звезда на Реал Мадрид и Байерн (Мюнхен) Хамес Родригес може да продължи кариерата си в американската Мейджър Лийг Сокър.
Според информация на "Атлетик", колумбийският атакуващ халф води преговори с отбора на Минесота Юнайтед.
Хамес Родригес не преговаря с Орландо Сити
34-годишният футболист е свободен агент, след като напусна мексиканския Клуб Леон през декември. За престоя си в Леон Хамес записа 34 мача, в които отбеляза 5 гола и направи 9 асистенции.
В края на миналата година се появиха слухове, че колумбиецът е близо до договор с Орландо Сити, но те не се потвърдиха.