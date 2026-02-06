В Кадилак планират втори филмов ден другата седмица

Тимът на Кадилак във Формула 1 планира да проведе втори филмов ден непосредствено преди началото на тестовете в Бахрейн другата седмица. Кадилак е новият, 11-и тим във Формула 1 този сезон, като отборът нае Валтери Ботас и Серхио Перес за титулярни пилоти.

Американският тим беше сред първите, които показаха новия си автомобил – първият ден за снимки на Кадилак беше още на 16 януари на „Силвърстоун“. Това стана 10 дни преди неофициалните тестове в Барселона, в които участваха всички отбори без Уилямс.

Но за трите си дни в Барселона пилотите на Кадилак записаха най-малко обиколки от всички – само 164 тура. Пред тях се оказа Ауди със 76 обиколки повече, а на върха на класирането е Мерцедес с 500 обиколки.

В Барселона Кадилак тества с изцяло черен автомобил, като разцветката на колите на Ботас и Перес ще бъде представяне по време на Супербоул в неделя срещу понеделник българско време.

